Es gibt keine Tests mit UVC-Luftfiltern in Klassenräumen von Schulen der Gemeinde Am Mellensee. Der monatelange Kampf der Gemeindevertreter um den Einsatz von zwei derartigen Geräten ist vorbei, auch wenn sie dafür bis zur Kommunalaufsicht gestritten hatten.

Gemeindevertreter werfen Bürgermeister Ignoranz vor

Anfang der Woche drohte dieser Streit zur Sitzung der Gemeindevertreter zu eskalieren. Die Verwaltung erkannte nach ausführlichen Recherchen zu solchen Geräten den Sinn des Tests nicht und monierte zudem, dass die 4.500 Euro dafür nicht vorhanden seien. Die Gemeindevertreter waren sauer, dass ihr Beschluss monatelang nicht umgesetzt wurde und warfen Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) Ignoranz und zudem Verschleppungstaktik vor.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass auch andere Kommunen den Einsatz solcher Filter zum Reduzieren der Corona-Virenlast nur für bedingt sinnvoll halten beziehungsweise, dass nicht viele auf dem Markt erreichbare Modelle überhaupt zu diesem Zweck taugen. In der Gemeinde Am Mellensee wollten nach diesem aktuellen Stand beide Seiten ohne Schaden aus diesem Streit kommen. Deshalb wurde über den Einsatz von UVC-Luftfilter für eine Testphase am Dienstagabend noch einmal abgestimmt. Ergebnis: Die meisten anwesenden Gemeindevertreter enthielten sich der Stimme, drei stimmten mit Nein. Damit ist das Thema jetzt vom Tisch.

Vier Wochen Probe mit zwei Luftfiltern

In je einem Klassenraum der beiden Schulen in der Gemeinde Am Mellensee – der Grundschule im Ortsteil Mellensee und der Anne-Frank-Schule in Sperenberg – hatten probeweise für vier Wochen UVC-Luftfilter an der Decke hängen sollen.

Die Anne-Frank-Schule an der Puschkinstraße in Sperenberg sollte ebenfalls mit in den Test einbezogen werden. Quelle: Jutta Abromeit

„Ausdrücklich keine mobilen Filter, wie man uns fälschlich immer wieder suggerieren wollte“, so Gemeindevertreter Dirk Pehnert (UWG), Sozialausschussvorsitzender und der Initiator der Luftfilter-Testbemühungen. Er hatte es als untragbar bezeichnet, „mit welcher Geschwindigkeit und Qualität unser Hauptverwaltungsbeamte Frank Broshog sich dem Thema Sicherheit für unsere Kinder in den Schulen widmet“.

Geld für Probebetrieb fehlt in Am Mellensee

Hätten sich die Filter und die Luft während des Unterrichts in den Schulhäusern tatsächlich verbessert, hätten alle Räume damit ausgestattet werden sollen. So sollte es laut einem Mehrheitsbeschluss auf der Sondersitzung drei Tage vor Weihnachten „unverzüglich umgesetzt werden“. Doch nach ausführlicher Information der Verwaltung zum Für und Wider der Filter im Januar stand plötzlich die Frage: Und woher sollen die 4.500 Euro für diesen Probebetrieb kommen? Das schürte den Frust der Gemeindevertreter, die den Vollzug ihres Beschlusses erwartet hatten, endgültig.

Auch jetzt war Verwaltungschef Broshog der Meinung, in Schulen, in denen auch mal ein Ball durch einen Klassenraum fliegen kann oder andere unvorhergesehen Dinge passieren, berge ein rohrartiges Gehäuse an der Klassenzimmer-Decke bei Beschädigung die Gefahr, dass UVC-Strahlung ungehindert austritt. Weil kein Hersteller das zufriedenstellend lösen könne, war das Thema für Broshog nicht umsetzbar. Nun ist es mit dem jüngsten Beschluss der Gemeindevertreter ganz vom Tisch.

Kreishaus TF: Geld nur für geplanten Zweck verwendbar

Das Geld für die Filter-Tests wollten die Gemeindevertreter übrigens aus dem Gehwege-Programm abzweigen. Doch das wäre ohnehin nicht möglich gewesen, ist einem Schreiben der Kommunalaufsicht an die Gemeinde zu entnehmen. Darin erklärt die Mitarbeiterin im Kreishaus mit Verweis auf die MAZ-Veröffentlichung „Die Filterfrage für zwei Mellensee-Schulen“, dass Geld zwar ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden kann, jedoch ausdrücklich nur für den Zweck, für den es ursprünglich vorgesehen war.

