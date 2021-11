Kummersdorf-Alexanderdorf

Für Kommunen, die noch kein Rufbussystem haben, müsste die Kreisumlage geringer ausfallen, und zwar so lange, bis auch Bewohner dieser Orte solch ein Zusatzangebot nutzen können. Das findet Dirk Pehnert (UWG), Gemeindevertreter in Am Mellensee, dort Vorsitzender des Ausschusses Bildung Soziales Kultur, sowie Ortsbeirat Kummersdorf-Alexanderdorf und Mitglied im Nahverkehrsbeirat Teltow Fläming.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Nachgang zu einem Wortwechsel mit Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) zur Kreistagssitzung schrieb Pehnert, dass ihn die Antwort zum Thema Rufbus-Einführung in der Gemeinde Am Mellensee sehr irritiert hätte. Zudem habe er weiter recherchiert.

Mellensee und Zossen nicht die einzigen Kommunen ohne Rufbus

Deshalb ergänzt Pehnert, dass er seine Aussage, Am Mellensee und Zossen seien die letzten Akteure im Rufbussystem, korrigieren müsse: „Die nördlichen strukturstarken Gemeinden haben derzeit ebenfalls kein Rufbussystem, dafür jedoch eine ganz andere ÖPNV-Infrastruktur und das Nordraumkonzept.“

Gemeindevertreter Dirk Pehnert (UWG) ist inzwischen auch Mitglied im Nahverkehrsbeirat Teltow-Fläming. Quelle: Marlene Schmidt

Somit seien Einwohner von Zossen und Am Mellensee „schon die letzten Akteure im Ringen um eine halbwegs annehmbare ÖPNV-Struktur“. Pehnert verweist auch auf Folgendes: „Mit den Abgaben und Steuern unserer Bürger über die Kreisumlage finanzieren wir indirekt die derzeitigen Rufbussysteme des Landkreises sowie die Software von 70.000 Euro anteilig mit.“

Manche Ortsteile von Am Mellensee haben fast keinen ÖPNV

Daraus zieht er die Schlussfolgerung: „Rein kaufmännisch müsste hier eigentlich eine Kürzung der Kreisumlage erfolgen, bis wir auch in den ,Genuss’ des Rufbusses kommen.“ In der Gemeinde Am Mellensee gebe es leider Orte, die teil- und/oder zeitweise überhaupt keinen Öffentlichen Personen-Nahverkehr haben, so der Gemeindevertreter. Das sei in der wirklich aufwendigen Einwohnerumfrage, die er als PDF-Datei dem Schreiben an die Landrätin anfügte, von den Bürgern extrem kritisiert worden.

Pehnert hatte als Gemeindevertreter und neues Mitglied im Verkehrsbeirat TF eine Internet-Umfrage in der Gemeinde Am Mellensee initiiert; dabei geht es um die Lücken, die Einwohner im Öffentlichen Personen-Nahverkehr geschlossen haben möchten. Diesen Aufruf hatten der Gemeinderat und der Sozialausschuss-Vorsitzender gestartet, weil sie sich bei der Vorbereitung zum neuen Nahverkehrskonzept des Kreises vergessen gefühlt hatten.

Pehnert: Zeitplan für Mellensee soll eingehalten werden

Abschließend heißt es in Pehnerts Brief an die Landrätin: „Ich bitte Sie hier inständig, den im Nahverkehrsbeirat beziehungsweise beim Arbeitstreffen in der Gemeinde angesprochenen Zeitplan Ende 2021 zu realisieren.“ Dieser Zeitplan sei so auch gegenüber den Einwohnern kommuniziert worden.

Von Jutta Abromeit