Mellensee: Tempo 30 in den Straßen rund um die Feuerwehr

Mellensee

In den Straßen rund um die Feuerwehr im Ortsteil Mellensee soll künftig nicht mehr gerast werden. Für motorisierte Fahrzeuge soll ein maximales Tempo von 30 Kilometern pro Stunde gelten. Das beschloss der Gemeinderat Am Mellensee auf seiner Sitzung am Dienstagabend in der Sporthalle von Mellensee einstimmig. Mit diesem Votum folgte das Gremium dem ausdrücklichen Wunsch des Ortsbeirats, die Geschwindigkeit in diesem Wohngebiet zu beschränken. Auch der Bauausschuss hatte sich zuvor mit diesem Thema befasst und war dem Ansinnen der Mellenseer mit einer Empfehlung gefolgt.

Beweggrund für den Ortsbeirat war, wie in anderen Ortsteilen der Gemeinde, die da schon weiter sind, für diese Anwohnerstraßen eine verkehrsberuhigte Zone einzurichten. Mit dem Beschluss wurde auch beschlossen, dass Geld dafür im Haushaltplan 2021 vorgesehen ist.

Diese Tempo-30-Zone soll für die Straßen Am Friedhof, Am Alten Sportplatz, die Wald-, die Frieden-, die Fichtestraße, die Wünsdorfer Straße, den Winkelweg und die Straße Zum Strandbad Mellensee gelten. Mit dem Beschluss kann die Gemeinde Am Mellensee nun einen Antrag ans Straßenverkehrsamt Teltow-Fläming stellen, damit das Verfahren zum Einrichten einer solchen Langsamfahr-Zone auf den Weg gebracht werden kann. Nun befindet die Straßenverkehrsbehörde Teltow-Fläming in den kommenden Wochen, ob dem Antrag stattgegeben werden kann.

Von Jutta Abromeit