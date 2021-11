Mellensee: Weihnachtsbäume zum selber schlagen gibt es  ab dem 23. November

Am Mellensee

Auch im zweiten Corona-Winter hat sich der Nebenberufslandwirt Jörg Martin mit seinem Weihnachtswald in der Gemeinde am Mellensee einiges einfallen lassen. So gibt es am 23. November eine Art Vorschau. Von 9 bis 17 Uhr kann man sich dann den Baum der Bäume aussuchen, ihn reservieren oder wer möchte, kann ihn auch gleich mitnehmen.

Auf einer Fläche so groß wie 14 Fußballfelder kann man aus tausenden Bäumen zwischen 1,50 und 2,20 Metern Höhe wählen. Größere gibt es auch. Die frischen und gesunden Bio-Weihnachtsbäume werden naturnah angebaut und ohne mineralische Düngung groß gezogen.

Weihnachtswald mit Ponys und Schafen

Ab dem 26. November ist der Weihnachtswald dann täglich geöffnet. Letzter Einlass ist immer um 16 Uhr. „Wir haben mit unserem Hygienekonzept im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Jörg Martin. Deshalb bietet er auch 2021 wieder reichlich Freizeitbeschäftigung für Groß und Klein während der Suche nach dem passenden Weihnachtsbaum.

Feuerschalen, an denen man sich aufwärmen kann. Glühwein, Kinderpunsch und Essbares zum Mitnehmen. Ponys laden – mit Maske und Abstand – zum reiten, Schafe zum streicheln ein. Unterstände und großflächig verteilte Stehtische sorgen für ein trockenes Dach überm Kopf, wenn es mal regnen oder vielleicht sogar schneien sollte.

Von Udo Böhlefeld