In der Mellnsdorfer Kirche sind die Arbeiten an der Chordecke nach langjähriger Abstimmung zwischen den beteiligten Behörden endlich gestartet. Vor wenigen Tagen konnten die Restauratoren der Wittenberger Werkstätten mit ihrer Arbeit beginnen. „Ende letzter Woche haben wir die Freigabe bekommen“, so Kirchenmaler Peter Dengler. Wie die neue Decke nach Abschluss der Arbeiten einmal aussehen wird, lässt sich seit dieser Woche bereits erahnen.

Deckenmalerei an Mellnsdorfer Kirche

Auf einem der insgesamt vier zu restaurierenden Langfelder, erstrahlt das Medaillon mit Sternen links und rechts sowie auslaufenden Ornamenten wieder in voller Gänze. Auf den übrigen Feldern lässt sich dagegen nur noch mit viel Fantasie erkennen, wie die Deckenmalerei vor Jahren einmal ausgesehen hat.

Angebracht wurde die alte Farbe in den Jahren 1928/29 von Fritz Braune, einem Maler aus Halle, berichtet Peter Dengler. Bauliche Mängel am Kirchendach führten in der Vergangenheit dazu, dass die Farbe sich nicht mehr am Holz halten konnte und immer weiter abblätterte. „Die Durchfeuchtung der Decke hat die Malerei geschädigt“, so Peter Dengler zur Ursache. Den Plan, die Decke zu restaurieren gibt es in Mellnsdorf schon seit Jahren. Für ein möglichst authentisches und originalgetreues Ergebnis, sind im Vorfeld viele Anstrengungen nötig. „Wir sprechen seit Jahren darüber, wie man am besten vorgeht. Es ist immer ein langer Prozess, bis man zu diesem Punkt kommt“, so Peter Dengler am Mittwoch auf der Baustelle.

Rechts der schon restaurierte Teil im Vergleich zum restlichen Zustand der Decke. Quelle: Isabelle Richter

Anhand der Farbreste, die sich noch an der Holzecke befinden und alten Fotos, bei welcher die Deckenmalerei noch intakt war, werden die Motive am Computer grafisch erstellt. Im Anschluss folgt das sogenannte Pausen. Dazu wird das Papier mit dem Motiv entlang der Linien durchlöchert und dann auf das Holz aufgebracht. Mit einem mit Kohle gefüllten Tuch wird dann über die Linien gefahren. Die vielen schwarzen Punkte ergeben auf dem Holz das grobe Motiv, an das sich die Restauratoren beim späteren Ausmalen orientieren.

Fertigstellung voraussichtlich im November 2021

Der schwierigste Teil ist laut Peter Dengler das Anbringen der Farbe. Denn hier müssen die Töne ganz genau stimmen. „Wir müssen genau darauf achten, dass die Form und die Farbigkeit stimmt“, erzählt der Restaurator. „Das Farben mischen ist relativ aufwendig.“ An die Mellnsdorfer Kirchendecke kommt auch in 2021 wieder Ölfarbe, wie zuvor. Das hatte eine Probe im Labor ergeben. Damit sie auf dem Holz gut haftet und hoffentlich länger hält, als beim letzten Mal, werden die alten Reste zunächst abgetragen und der Untergrund angeschliffen.

Die Farbe an der Decke ist großflächig abgeblättert. Schuld daran ist vor allem Feuchtigkeit, die vor der Sanierung des Daches immer wieder eindringen konnte. Quelle: Isabelle Richter

Die Ornamente an der Apsis bekommen keine neue Farbe, sondern werden mit dem, was noch da ist, rekonstruiert. Das bedeutet unter anderem, dass die Farbreste wieder angebügelt werden, so Peter Dengler. Ziel sei es immer, den Originalzustand auch da zu erhalten, wo es noch geht. Dem Restaurator gefällt die Arbeit in Mellnsdorf. „Die Kirche ist farblich sehr schön gestaltet“, lobt er seinen Vorgänger, Fritz Braune. Für ein gutes Ergebnis braucht es aber auch im Jahr 2021 viel Geduld. Laut Peter Dengler könnten die Arbeiten – wenn alles gut läuft – bis Ende November abgeschlossen sein.

Info: Der Förderverein Dorfkirche Mellnsdorf lädt am Sonntag ab 14 Uhr wieder zu Kaffee, Kuchen und einem Benefizkonzert ein. Dort können auch die bisherigen Fortschritte in der Kirche begutachtet werden. Die gesammelten Spenden werden für Arbeiten zum Erhalt der Kirche genutzt.

