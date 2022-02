Mellnsdorf

Strahlende Gesichter und Erleichterung bei Willi Höhne und Reinhard Hagendorf vom Förderverein Dorfkirche Mellnsdorf. Vor wenigen Tagen ist die frisch restaurierte Chordecke abgenommen worden. Damit hat ein aufwendiges Projekt sein Ende gefunden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und sorgte am Ende auch beim Denkmalschutz für Begeisterung. Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg.

„Wir hatten das Ganze schon abgeschrieben“, erzählt Willi Höhne. „Aber am Ende wurde das lange Kämpfen doch belohnt.“ Immer wieder sei die Decke von verschiedenen Behörden begutachtet worden, so der Vereinsvorsitzende. Jahrelang hatten er und seine Mitstreiter gemeinsam mit der Blönsdorfer Pfarrerin Ute Schollmeyer ihre Energie in das Projekt gesteckt. Im Sommer gab es dann endlich grünes Licht. Nach der Freigabe rückte Peter Dengler von den Wittenberger Werkstätten in Mellnsdorf an. Bis Dezember hatten der Kirchenmaler und Kollegen ganze Arbeit geleistet. Dabei waren die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der ursprünglichen Deckenmalerei alles andere als optimal. Denn von den Ornamenten und den Medaillons war bis vor wenigen Monaten kaum mehr etwas zu sehen.

Farbe in Dorfkirche Mellnsdorf war fast komplett weg

Wie Peter Dengler der MAZ bereits im September berichtete, war die alte Farbe in den Jahren 1928/29 von Fritz Braune, einem Maler aus Halle, angebracht worden. Bauliche Mängel am Kirchendach führten in der Vergangenheit dazu, dass die Farbe am feuchten Holz nicht mehr haftete und abblätterte. Zum Schluss war auf der Holzdecke fast nichts mehr zu erkennen. In aufwendiger Handarbeit hat der Kirchenmaler den ursprünglichen Zustand mit Ölfarbe wiederhergestellt.

Auf der restaurierten Chordecke sind nun wieder alle vier Medaillons mit Sternen links und rechts sowie den auslaufenden Ornamenten zu sehen. „Einige Sterne sind sogar mit Blattgold versehen. So war es wohl auch früher mal gewesen“, erzählt Reinhard Hagendorf. Je nachdem aus welchem Winkel man die Decke betrachte, könne man den Goldschimmer erkennen.

Die Ornamente an der Apsis konnten mit dem rekonstruiert werden, was noch da war. Quelle: Isabelle Richter

Die Ornamente an der Apsis haben keine neue Farbe bekommen, sondern konnten rekonstruiert werden. So wurden die Farbreste unter anderem wieder angebügelt. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 31.500 Euro. Den Hauptanteil in Höhe von 23.000 Euro trägt der Kirchenkreis Wittenberg, 500 Euro das Kirchspiel Blönsdorf, 3.566 Euro der Förderverein und 4.565 Euro die Stiftung Kunst und Kulturgut der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Förderverein will Kirchendecke in feierlichem Rahmen zeigen

Die Restauration der Kirchendecke war eine der Baustellen, die der Förderverein Dorfkirche Mellnsdorf unbedingt noch erledigt wissen wollte. Seit der Gründung des Vereins im Sommer 2005 konnte die Vereinsmitglieder verschiedenste Maßnahmen anschieben. Darunter die Erneuerung des Daches und des Kirchturms nach einem schweren Sturm im Jahr 2002 oder die Restaurierung der Baer-Orgel restauriert im August mit Wiedereinweihung im Dezember 2014. Wie Willi Höhne und Reinhard Hagendorf berichten, gibt es auch in Zukunft noch die ein oder andere Sache zu tun. Ein neuer Anstrich für die Kirchenbänke beispielsweise. Zudem wolle man gerne den Vorraum am Eingang noch ein wenig verschönern. „Die Arbeit reißt ja nicht ab“, sagt Willi Höhne.

Einzelne Sterne in Mellnsdorf wurden mit Blattgold versehen. Je nach Winkel sieht man sie besonders schimmern. Quelle: Isabelle Richter

Zuerst soll aber die restaurierte Chordecke in einem feierlichen Rahmen präsentiert werden. Mit der konkreten Planung einer Veranstaltung wolle man noch abwarten, bis sich die Coronalage entspannt hat, so Willi Höhne und Reinhard Hagendorf. Traditionell findet einmal im Jahr an der Mellnsdorfer Kirche auch eine Benefizveranstaltung statt. Dort sammeln die Vereinsmitglieder Spenden für die Sanierung der Kirche. Unter den Geldgebern, die auch die jüngste Restauration mitfinanziert haben, seien nicht nur Leute aus der direkten Umgebung – auch Besucher aus dem Norden von Teltow-Fläming oder dem Nachbarland Sachsen-Anhalt hätten die hübsche kleine Dorfkirche bereits entdeckt und den Förderverein unterstützt.

Von Isabelle Richter