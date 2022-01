Menschen aus Teltow-Fläming zeigen ihr Lächeln hinter den Masken

Teltow-Fläming

Seit fast zwei Jahren heißt es in den meisten Innenräumen: Maske auf. Das gilt in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen, aber auch bei den meisten Zusammentreffen im privaten oder dienstlichen Bereich. Vor allem bei Dienstleistern fehlt dadurch aber ein wichtiges Mittel bei der nonverbalen Kommunikation, denn der größte Teil der Mimik wird durch die Maske abgedeckt. Die MAZ hat sich daher auf die Suche nach den Lächeln hinter der Maske gemacht und gefragt, wie die Menschen mit der Einschränkung umgehen und was die Schwierigkeiten sind.

Luftholen ist schwierig für Verkäuferin in Blankenfelde-Mahlower Bäckerei

Tamara Leidl, Verkäuferin in der Bäckerei- und Konditorei Wolter in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, stört die Mund-Nasen-Bedeckung bei ihrer täglichen Arbeit sehr. „Ich kann nicht acht Stunden damit rumlaufen, dann kriege ich keine Luft mehr“, sagt sie. Die sei in dem Bäcker ohnehin schon stickig. Im Umgang mit den Kunden sei ihr aufgefallen, dass sie viel mehr auf die Augen achte, seit es die Maskenpflicht gibt. Daran kann sie inzwischen gut erkennen, ob die Kunden zufrieden sind oder eher nicht. „Aber jetzt im Winter sind oft die Brillen der Kunden beschlagen, wenn sie reinkommen. Dann ist das schon schwieriger“, sagt Leidl. „Bei Stammkunden ist das aber trotzdem kein Problem.“

Tamara Leidl Quelle: Lisa Neugebauer

Chefin von „Miss Boy“ Ludwigsfelde: Kinder sind nicht mehr irritiert

Die Chefin des Kinderbekleidungsgeschäfts „Miss Boy“ in Blankenfelde-Mahlow, Anke Grothe, sagt: „Kinder sind inzwischen diejenigen, denen es am leichtesten fällt, die Emotionen nur aus der Augenpartie abzulesen.“ Sie habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder schon lange nicht mehr irritiert davon sind, wenn ihr Gegenüber das Gesicht hinter einer Maske verborgen hat. „Die kennen das ja nicht mehr anders“, sagt Grothe. Sie selbst empfindet die Kommunikation mit der Maske aber als schwieriger und anstrengender. „Sonst sehe ich schnell im Gesicht, ob einem Kunden etwas gefällt – jetzt bedarf es dafür mehr Gesprächsstoff.“

Anke Grothe Quelle: Lisa Neugebauer

Apotheker Wendorff aus Ludwigsfelde: „Das Accessoire Maske wird wohl nie unser Freund“

Als Apotheker sei es extrem wichtig, auf die Mimik und Gestik der Kunden zu achten, sagt Andreas Wendorff, Leiter mehrerer Apotheken in Ludwigsfelde. „Wir können darin im Normalfall ablesen, ob zum Beispiel die Hinweise zu den Medikamenten verstanden wurden. Das fehlt im Moment enorm.“ Zudem habe er die Erfahrung gemacht, dass durch ein Lächeln auch Konflikte entschärft werden können – auch das etwas, was derzeit schwieriger ist. „Jedem Dienstleiter, der auf Kommunikation setzt, ist in der Pandemie schmerzlich bewusst geworden, wie viel über nonverbale Kommunikation läuft“, sagt Wendorff. „Das Accessoire Maske wird wohl nie unser Freund, aber zum Schutz der Gesundheit nehmen wir die Unannehmlichkeiten in Kauf.“

Andreas Wendorff Quelle: Lisa Neugebauer

Wirt der Osteria Piccolo Mondo Ludwigsfelde: Lockerheit fehlt

Gigi Ameti (re.), Chef der Ludwigsfelder „Osteria Piccolo Mondo“, fehlt die Lockerheit der Gäste und in den Begegnungen. „Hier in Deutschland ist alles sehr streng und die Menschen können sich kaum entspannen“, sagt er. Oft erlebe er es, dass Kunden vor der Tür einfällt, dass sie die Maske aufsetzen müssen. „Man gewöhnt sich durch den Zwang daran, aber schön ist es nicht“, sagt Ameti. „Jeder fragt sich, wie lange das noch so geht.“ Jetzt im Winter erkenne er seine Stammkunden auf den ersten Blick kaum, sagt der Gastronom. Verhüllt mit Mütze, Schal und Maske sei das schwierig. „Ich hoffe, die Situation bessert sich bald.“

Gigi Ameti (rechts) Quelle: Lisa Neugebauer

Inhaberin Postshop Rangsdorf: Stimmung sieht man an den Augen

Anna Janz hat sich daran gewöhnt, dass sie und die Kunden sich nur noch mit Maske begegnen. „Die Stimmung der Leute sieht man an den Augen“, sagt die Inhaberin des neuen Postshops in Rangsdorf. Sie selbst habe sich angewöhnt, beim Make-up die Augen stärker zu betonen, weil das das Einzige ist, was die Kunden von ihrem Gesicht sehen. Außerdem setzt sie ihre Brille seltener auf, weil diese beim Tragen der Maske stört oder im Winter schnell beschlägt. Nur noch selten muss Janz die Kunden ermahnen, eine Maske aufzusetzen – die meisten würden das inzwischen ganz automatisch machen. „Meckern tut jetzt eigentlich keiner mehr.“

Anna Janz Quelle: Lisa Neugebauer

Blumenhändlerin aus Rangsdsorf: „Wir sehnen uns nach der Masken-freien Zeit“

„Man arbeitet viel mehr mit den Augen“, sagt Sina Wolf, Inhaberin des Blumerei Eichhorst in Rangsdorf. Trotz Maske versuche sie immer, ihren Kunden ein Lächeln entgegenzubringen. „Aber viel von der Mimik sieht man natürlich nicht“, sagt Wolf. „Wir sehnen uns – wie wahrscheinlich viele andere – schon sehr nach der Masken-freien Zeit.“ Vor allem, wenn sie mit Hochzeiten oder Beerdigungen zu tun habe, würde sie ihre Gefühle gern auch über die Mimik zeigen. Gerade in dem kleinen Blumenlade fühle sie sich aber deutlich sicherer, wenn sie und die Kunden Mund und Nase bedeckt haben. Das helfe ja nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen die normale Erkältungswelle. „Man ist generell weniger krank“, sagt Wolf.

Sina Wolf Quelle: Lisa Neugebauer

Pfarrer aus Großbeeren: Menschen mit Maske zu erkennen fällt schwer

Der Großbeerener Pfarrer Christian Manntz findet, die Masken würden die Kommunikation verunsichern. „Manches kann man in den Augen lesen, aber mir fällt es schwer, die Stimmung der Menschen so wahrzunehmen, wie sonst.“ In seiner Arbeit sei das aber extrem wichtig, sagt Manntz. „Ein Gespräch am Bett eines Kranken ist mit Maske kaum möglich.“ Daher erfragt der Pfarrer meistens den Impfstatus und versucht Situationen zu schaffen, wo es möglich ist sich ohne Maske zu begegnen – etwa mit viel Abstand oder draußen. „Das ist auch wichtig, um innerlich frei zu sein“, sagt er. Er sei daher froh, dass sich die Gemeinde mit großen Impfaktionen engagiert. „Dafür möchte ich ein großes Dankeschön an die Ärzte und die Feuerwehr der Gemeinde aussprechen.“

Pfarrer Christian Manntz Quelle: Lisa Neugebauer

Leiterin der Bibliothek Großbeeren: Erkenne Leute erst auf den zweiten Blick

Daniela Scholz Quelle: Lisa Neugebauer

Daniela Scholz ist erst seit einem Jahr Leiterin der Bibliothek in Großbeeren. Die meisten der Gäste kennt sie daher nur mit Maske. „Das Phänomen ist: Wenn ich die Leute draußen treffe, erkenne ich sie oft erst auf den zweiten Blick oder gar nicht“, sagt Scholz. Da die Bibliothek aufgrund des Lockdowns zu Beginn ihrer Arbeit sogar vier Monate geschlossen hatte, habe sie eh noch Schwierigkeiten viele Bibliotheksgänger wiederzuerkennen. „Aber das braucht einfach etwas Zeit“, sagt Scholz. Sie findet es sehr wichtig, vor allem die Stammgäste zu kennen. „Die Begegnungen hier sind schon persönlich und je länger man jemanden kennt, desto besser kann man ihm Bücher empfehlen.

Von Lisa Neugebauer