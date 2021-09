Blankensee

Ruhig fließt die Nieplitz durch den anmutigen Schlosspark, den Gartenkünstler Peter-Joseph Lenné entworfen hat. Der Weg auf dem uralten Buckelpflaster durch die Allee aus hohen Bäumen Richtung Schloss gibt den Blick frei auf geschwungene Brücken über den Fluss und seine Nebenarme, Büsten und Skulpturen, Wiesen und lauschige Plätze im Park. In das üppige Arkadien fügt sich harmonisch das barocke Schloss Blankensee ein. Als Sven V. Malmstroem und Michael Klopfer in der Mitte des Jahres 2015 zum ersten Mal hierherkamen, begeisterte sie dieses Gesamtwerk.

Das Schloss allerdings glich damals mehr einem hässlichen Entlein denn einem stolzen Schwan, aber die beiden Unternehmer erkannten das Potenzial von Anlage und Standort (20 Kilometer südlich von Potsdam). Gut drei Jahre waren Sven V. Malmstroem und Michael Klopfer da schon durch alle Ecken und Enden von Brandenburg gereist, um einen Ort zu finden, an dem ihr Konzept umsetzbar war: Ein persönlich geführtes Haus mit Geschichte zum Tagen und Feiern inmitten märkischer Ruhe, das maßgeschneiderte individuelle Lösungen für jeden einzelnen Anlass ermöglicht. Dafür brachten beide beste Voraussetzungen mit.

Als gelernter Restaurantfachmann im noblen Hamburger Hotel Atlantik bereiste Sven V. Malmstroem die Welt und baute einen erfolgreichen Catering-Service auf. Der Bankkaufmann Michael Klopfer entschloss sich nach ein paar Jahren Praxis für ein BWL-Studium und arbeitete anschließend als Unternehmensberater. Die zwei Profis begannen umgehend, ihren Plan zu verwirklichen „mit viel Leidenschaft und Idealismus“, bekennt der kreative Kopf Malmstroem. „Und einem Eigenanteil am Gründungskredit von 140 000 Euro, der aus dem Verkauf unserer beiden Unternehmen kam und aus Erspartem“, ergänzt Michael Klopfer. Es wurde gerechnet, saniert, es wurden Einrichtungs-Einzelstücke gekauft. Silvester 2015 kamen die ersten Gäste, „und wir waren glücklich“, so Sven V. Malmstroem. 16 Gästezimmer und ein Apartment bietet Schloss Blankensee. Schnell wurde dieser besondere Ort bekannt: Große Firmen und Verbände luden zum Tagen hierher ein, Aufsichtsräte fanden Inspiration in den Salons, Teams suchten Kreativität unter der Weite des Himmels, Yogagruppen entspannten unter alten Bäumen, Paare feierten Hochzeit, Familien ihre Feste … Und das alles bei bester Küche und exklusiv. Denn seit Beginn sichern die beiden Unternehmer zu, dass nur eine Veranstaltung im Haus stattfindet. In Corona-Zeiten bewährt sich das gleich doppelt.

Michael Klopfer als der Herr der Zahlen konnte sich von Jahr zu Jahr über steigende Erträge freuen. „2019 fuhren wir das bisher beste Ergebnis ein. Der Januar 2020 war unser erfolgreichster Monat“, erinnert er sich und atmet tief durch. Als das gastfreundliche Haus die ungeheure Wucht des ersten Lockdowns traf, reagierten die beiden Chefs umgehend, fuhren alle Kosten herunter und beantragten die staatlichen Hilfen. Allerdings lief die Tilgung für den Kredit weiter. Sofort suchten die Unternehmer den Kontakt zu ihrer Hausbank sowie zur Bürgschaftsbank Brandenburg, die bei der Unternehmensgründung mit ihrer Bürgschaft dafür sorgte, dass der Kredit nicht an fehlenden Sicherheiten scheiterte. Auch bei einem Erweiterungskredit während der Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles stand die Bürgschaftsbank an der Seite von Sven V. Malmstroem und Michael Klopfer. „Milos Stefanovic und Maren Gersonde haben von Beginn an unser Konzept verstanden, waren stets verlässliche, sachkundige und flexible Partner“, berichtet Michael Klopfer. Während die Hausbank in der Krisensituation die kalte Schulter zeigte, fanden die beiden Gastgeber bei der Bürgschaftsbank aktive Hilfe.

Die Situation spitzte sich im Frühjahr 2020 weiter zu. Es wurde eine Finanzierung benötigt, die über eine sich abzeichnende lange Durststrecke hinweghelfen musste. Wie soll ein Veranstaltungs-Hotel bei geschlossenen Türen einen Kredit tilgen? Die Hausbank mauerte. Michael Klopfer brachte das an den Rand der Verzweiflung, sein Körper antwortete mit einem Zusammenbruch. In dieser schwierigen Situation half die Bürgschaftsbank erneut und brachte alle Beteiligten an einen Tisch. „Wir hatten ein Finanzierungskonzept erarbeitet, auf das die Bürgschaftsbank eine positive Antwort signalisierte. Herr Stefanovic und Frau Gersonde gingen gut vorbereitet und erfahren in die Diskussion“, erinnert sich Michael Klopfer. Nach nochmals einem Monat Bedenkzeit stimmte die Hausbank zu. „Das Zaudern der Hausbank hätte uns fast die Existenz gekostet“, weiß Michael Klopfer.

Inzwischen hält der Alltag auf Schloss Blankensee wieder Einzug, halbwegs jedenfalls, denn das Tagungsgeschäft läuft verhalten, die Anfragen erfolgen kurzfristig. Beliebt sind Hochzeiten, schließlich haben viele Paare ihr Ja-Wort Corona-bedingt verschoben. Investiert haben Sven V. Malmstroem und Michael Klopfer inzwischen in eine leistungsfähige Internetverbindung für das 1701 erbaute Schloss mit dem zukunftsweisenden Konzept.

