Altes Lager

Wer von der Militärgeschichte des Niedergörsdorfer Ortsteils Altes Lager spricht, denkt vor allem an den Luftfahrt-Standort. Allerdings spielte auch der Schießplatz in Richtung Jüterbog als Truppenübungsplatz eine wichtige Rolle. Das sowohl von der Wehrmacht als auch der Roten Armee genutzte Gebäude der Kommandantur – ein kaminroter Bachsteinbau – ist beispielweise noch immer eines der auffälligsten im Ort.

Während dieses Haus heute als Einrichtungshaus allen Besuchern offensteht, sind viele Luftfahrt-Standorte gar nicht oder nur im Rahmen einer Führung oder mit besonderer Erlaubnis zu besichtigen. Aber auch historische Aufnahmen zeigen einiges, was ansonsten verborgen bliebe.

Der Luftschiffhafen in Altes Lager

Eine historische Aufnahme zeigt eine der beiden Luftschiffhallen. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Im Ersten Weltkrieg entstanden auf dem Flugplatz ein Zentralluftschiffhafen mit Chemiefabrik und Luftschifferkaserne. Aus der Vogelperspektive ist eine der beiden neuen Hallen für Luftschiffe zu sehen. Sie besaßen eine riesige Kapazität. Die Doppelhalle „Baer“ allein erreichte eine Länge von 240 Metern, eine Breite von 60 und Höhe von 35 Metern, die „Albrecht“ lag bei 184 Metern Länge.

Nach Kriegsende wurden die Luftschiffhallen in Altes Lager zerstört. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Nach der Kriegsniederlage 1918 war es den Deutschen nicht mehr erlaubt, militärische Anlagen zu betreiben. Rüstungsgüter und entsprechende Gebäude wurden zurückgebaut oder ganz zerstört – das galt auch für die Luftschiffhallen.

Fliegertechnische und Höhere Fliegertechnische Schule Altes Lager

Eine historische Aufnahme der Fliegertechnischen Schule in Altes Lager. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Noch heute ist von der Kastanienallee aus ein Gebäude mit Tor und Turmspitze und Stern darauf zu sehen. Der Zutritt von dort aus zur ehemaligen Höheren Fliegertechnischen Schule aber ist versperrt. Was von der Seite wie ein einzelnes Gebäude aussieht, erweist sich von der Luft aus als riesiger Komplex mit einem markanten Rundbau.

Auf den ersten Blick schlecht zu erkennen: Bei der Höheren Fliegertechnischen Schule handelt es sich um einen gewaltigen Rundbau. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Bis zum Einmarsch in Polen war vor Ort die sogenannte Fliegertechnische Schule untergebracht, die 1940 nach Warschau verlegt wurde. Die Nazis hatten die für die Luftwaffe vorgesehenen Gebäude in den 1930ern zunächst als zivil getarnt und trotz des Versailler Vertrags heimlich mit der Aufrüstung begonnen. Die Schule war zunächst als „Waldlager“ bekannt.

Die Fliegertechnische Schule, später Höhere Fliegertechnische Schule, war zunächst als „Waldlager“ bekannt. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Die Höhere Fliegertechnische Schule – seit 1940 am Standort Altes Lager – diente unter anderem der Schulung von technischem Personal einzelner Fronteinheiten. Die Rede ist auch von einer Luftfahrt-medizinischen Versuchsanstalt auf dem Gelände, in der Versuche mit Schwerkraft in einer Zentrifuge stattfanden.

Der Militärflugplatz Altes Lager

Historische Aufnahme des Militärflugplatzes Altes Lager. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Einzelne Flugzeughangars aus den 1930er-Jahren stehen auch heute noch. Die fliegenden Einheiten, die auf dem Flugplatz stationiert waren, waren zum Beispiel ausgerüstet mit einmotorigen Jagdflugzeugen, etwa der Messerschmitt Bf 109, oder auch dem zweiten Standardjäger der Focke-Wulf Fw 190, genannt „Würger“.

Einzelne Hangars aus den 1930er-Jahren sind bis heute erhalten. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Mehrere größere zweimotorige Maschinen, etwa die Ju 88 und die Ju 188, brachen vom Flugplatz aus zu Einsätzen im Zweiten Weltkrieg auf. Im April aber besetzte die Rote Armee das Gelände. Ohne besondere Gegenwehr streckten die verbliebenen Soldaten die Waffen.

Der Lärm der Kampfflugzeuge gehörte in Altes Lager lange zum Alltag. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Fast 50 Jahre war der Flugplatz Altes Lager ein wichtiger Luftfahrtstandort der sowjetischen Streitkräfte in der DDR. Unter anderem landeten sowjetische Flugzeugstaffeln auf dem Flugplatz. Später wurden unter anderem das Jagdflieger- und das Kampfhubschrauberregiment hier eingerichtet. Der Lärm etwa der Kampfflugzeuge des Typs MiG-21, die seit den 1960ern in Nutzung waren, ist vielen Einheimischen noch immer in Erinnerung – insbesondere die dröhnenden Turbinentests.

Kasernenalltag in Altes Lager

Appell in der Fliegertechnischen Schule zur Wehrmachtzeit. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Das Foto vom Appell in der Fliegertechnischen Schule gibt einen Einblick in den Alltag der deutschen Soldaten. Aber nicht nur in ihren Alltag, zigtausend Soldaten in Armee unterschiedlicher politischer Systeme waren in Altes Lager stationiert. Die Standorte wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von der Roten Armee weitergenutzt und ausgebaut. Es gab etliche Appellplätze und bewachte Durchgangssperren für die zivile Bevölkerung.

Soldaten vor dem damaligen Offizierskasino in Altes Lager. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Rund 15.000 Mann waren in der NS-Diktatur vor Ort in Altes Lager. Für die Zeit der sowjetischen Besatzung ist von 20.000 militärisch und zivil Beschäftigten die Rede. In zahlreichen Wohnhäusern und -blöcken, etwa im „Birkenwäldchen“ und „Am Wasserturm“, lebten früher Offiziersfamilien. Sowohl die Wehrmacht als auch die Sowjetarmee hatte die Infrastruktur ganz auf ihre Bedürfnisse eingestellt.

In den 1930er-Jahren entstand ein Militärhospital in Altes Lager. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

In Richtung Neues Lager existierten bereits vor 1933 Krankenbaracken. In den 1930ern entstand – wie auf der Aufnahme zu sehen ist – ein Militärhospital mit umfangreichem Lazarett und weiteren Versorgungsgebäuden. Drumherum wurde ein Park angelegt. Ebenfalls zu medizinischen Zwecken nutzte die Sowjetarmee die heute unter Denkmalschutz stehende Anlage. Der langjährige Ortsbürgermeister Christian Göritz erinnert sich an die Übergabe des Lazaretts nach dem Abzug der Russen: „Wir standen um einen OP-Tisch und da lagen noch Spritzen.“

Die Badeanstalt

Auf dem Gelände der ehemaligen Höheren Fliegertechnischen Schule gab es unter anderem auch ein Schwimmbad. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Zu den militärisch genutzten Gebieten rund um Altes Lager, Neues Lager und Jüterbog gehören auch Orte, an denen die Armee sich in der Freizeit aufhalten konnte. Die meisten davon – etwa das Offizierskasino – entstanden in den 1930er-Jahren. Neben Kinos und Sportplätzen gab es auch Schwimmbäder, eines davon steht auf dem Gelände der ehemaligen Höheren Fliegertechnischen Schule, ist aber mittlerweile stillgelegt und zugewuchert.

Eine Aufnahme der Badeanstalt aus dem Jahr 1994. Quelle: AG Zeitgeschichte Altes Lager

Von Maurice Wojach