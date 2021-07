Minuszinsen in Teltow-Fläming: Hohe Belastung auf Guthabenkonten

Teltow-Fläming

Die meisten Kommunen in Teltow-Fläming müssen Monat für Monat erhebliche Mittel dafür aufwenden, ihr Guthaben auf Bankkonten gut verwahrt zu wissen. Oberhalb bestimmter Freibeträge berechnet die Europäische Zentralbank den Geschäftsbanken einen Negativzins in Höhe von 0,5 Prozent für kurzfristige Einlagen. Die Banken geben die „Strafzinsen“ überwiegend eins zu eins an ihre Kunden weiter.

Beim Landkreis Teltow-Fläming schlagen die Strafzinsen mittlerweile mit rund 120 000 Euro jährlich zu Buche. Dabei bleibt dem Kreis kaum eine andere Möglichkeit, seine Mittel, die er für notwendige Zahlungen bereithalten muss, straffrei zu halten. Kämmerer Johannes Ferdinand. „Man müsste schon „tolle Sachen“ anstellen, um keine Strafzinsen zahlen zu müssen.“

Strafzinsen langfristig vermeiden?

Immerhin hat das seinen Worten zufolge eine Kommune mit Zahlung der Kreisumlage schon versucht. Diese Kommune habe die monatlich fällige Kreisumlage gleich zu Beginn des Jahres für das ganze Jahr auf einmal überwiesen. So bleibt die Zahlung der Strafzinsen am Landkreis hängen.

Dennoch denkt man in Luckenwalde darüber nach, ob man die Strafzinsen langfristig vermeiden kann, ohne gleichzeitig gegen die Kommunalverfassung zu verstoßen. Die verpflichtet nämlich Städte, Gemeinden und Landkreis dazu, jederzeit über ausreichende Mittel für den laufenden Zahlungsverkehr zu verfügen.

Die Freibeträge für diese Negativzinsen legt jede Bank individuell fest, auch der Zinssatz ist nicht überall gleich und liegt zwischen 0,3 und 0,5 Prozent. Als Faustregel gilt: „Die Kommune, die mehr als 10 Millionen Euro auf der Bank hat, zahlt ein halbes Prozent. Ist es weniger, sinkt auch der Zinssatz“, so der Kreiskämmerer.

Liquiditätsmanagement soll Negativzinsen vermeiden

Für Jüterbog galt in der Vergangenheit, dass die Hausbank der Stadt einen „etwas größeren Freibetrag eingeräumt hat“, wie Bürgermeister Arne Raue berichtet. „Inzwischen hat die aber signalisiert, dass die bisher gewährten Freibeträge nicht mehr gehalten werden können.“ Jüterbog will deshalb in nächster Zukunft Gespräche über mögliche kurzfristige Geldanlagen zur Vermeidung von Negativzinsen führen.

In Ludwigsfelde, wo der Zinssatz bei 0,5 Prozent liegt, gibt es ein Liquiditätsmanagement. „Der Liquiditätsbestand auf dem Geschäftskonto wird so gering wie möglich gehalten, sodass Verwahrentgelte nur in verhältnismäßig geringer Höhe anfallen. Die freie Liquidität ist mittel- und langfristig so angelegt, dass Negativzinsen vermieden werden“, sagt Lisa Ruschin, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zuständig ist.

Rund 10000 Euro in den letzten beiden Jahren

Auch die Stadt Baruth/Mark muss Negativzinsen für ihre Bankkonten bezahlen. „Allerdings sind sie von der Größenordnung her in einem überschaubaren Rahmen“, berichtet Bürgermeister Peter Ilk. In den letzten 2 Jahren hatte die Kommune ein Haushaltsdefizit. Aktuell liegt der Negativzins zwischen 0,3 bis 0,4 Prozent.

Die Geschäftsbanken der Gemeinde Rangsdorf erheben seit Oktober 2017 auf Guthaben über jeweils 1 Million Euro ein Verwahrentgelt. Anfänglich lag der Zinssatz bei 0,4 Prozent. Seit 2019 berechnen die Banken auch dort 0,5 Prozent. 2019 hat die Gemeinde Rangsdorf deshalb Verwahrentgelte in Höhe von insgesamt rund 10 000 Euro und 2020 von etwa 9 600 Euro zahlen müssen. Im ersten Halbjahr 2021 summiert sich das Verwahrentgelt bisher auf etwa 7000 Euro.

Von Udo Böhlefeld