Wiepersdorf

„Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt, endlich selbst einmal Deutschland zu besuchen, erst in meinem 52. Lebensjahr ging dieser Wunsch endlich in Erfüllung“, sagt Mirzali Akbarov. Der gebürtige Usbeke, der schon als 12-jähriger Dorfschüler deutsche Literatur und Zeitungen im Original verschlang und später in Taschkent Deutsche Sprache und Literatur sowie Anglistik studierte, gehört in diesem Jahr zu den Stipendiaten des Wiepersdorfer Künstlerhauses.

Der Jury gefiel die Projektidee am besten

„Beworben habe ich mich mit meiner Projekt-Idee, Goethes „Briefwechsel mit einem Kinde“ ins Usbekische zu übersetzen. Die Jury des Brandenburgischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat unter 132 Bewerbungen nach mein Projekt ausgewählt und finanziert meinen Aufenthalt. Seit 10. August bin ich nun direkt an der Quelle, dort wo Bettina von Arnim, um die es in dem Buch ja geht lebte und kann bis Ende Oktober an meiner Übersetzung arbeiten“, freut sich der usbekische Germanist.

Die Grabplatte der von Akbarov so verehrten Bettina von Arnims auf dem Friedhof neben der Wiepersdorfer Kirche. Quelle: Uwe Klemens

Warum in die Liebe zur deutschen Sprache bereits als Kind so glühend erfasste, kann Akbarov selbst nur mühsam in Worte fassen und muss lange nach einer Antwort suchen. „Während meiner Kindheit wurden bei uns im Dorf in einem Kuhstall regelmäßig Filme gezeigt. Die ausländischen, zuerst die aus Indien, später dann die russischen Filme haben mir am besten gefallen. Doch als ich dann die ersten deutschen Filme gesehen hatte, war es um mich geschehen“, erzählt er schmunzelnd. „Und obwohl wir nur eine kleine Schule hatten, gab es bei uns ab der fünften Klasse Deutschunterricht, was für mich ein riesiger Glücksfall war“, blickt er zurück.

40 Jahre warten bis zur ersten Reise

Trotzdem sollte es noch 40 Jahre dauern, bis er zum ersten Mal selbst in das Land seiner Träume reisen durfte. Da der Vater Hilfe beim Bestellen des Ackers brauchte, entschied sich der Sohn nach dem Studium gegen das Angebot, in Taschkent zu bleiben und kehrte als Lehrer in sein Heimatdorf zurück. Da es dort den Deutschunterricht inzwischen nicht mehr gab, wurde er Pionierleiter und verschlang erst am Abend, wenn auch die Arbeit auf dem Feld geschafft war, seine deutschsprachigen Bücher und Zeitungen.

Nebenbei schrieb er kleinere Beiträge und übersetzte humoristische Texte für eine Regionalzeitung vom Deutschen ins Usbekische, so dass er den Kontakt zur geliebten Sprache halten konnte.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erst Mitte der 1990er Jahre folgte Akbarov dem Rat eines Freundes, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und in der Hauptstadt nach einer passenderen Stelle Ausschau zu halten. Der Stippvisite bei einer deutschsprachigen Zeitung folgte die Anstellung als leitender Redakteur und Übersetzer der Deutschland-Redaktion von Radio Taschkent international, der Akbarov zehn Jahre lang bis zur Einstellung der deutschsprachigen Sendungen die Treue hielt.

Bei seiner verzweifelten Suche nach einem neuen Job schickte er seine Übersetzung des „Steppenwolfs“ von Herman Hesse ans Europäische Übersetzer-Kollegium in Straelen und wurde 2007 prompt zu einem Besuch eingeladen.

„Inzwischen ist Deutschland für mich wie eine zweite Heimat“, sagt Akbarov, der seither jährlich wiederkommt um an verschiedenen Projekten zu arbeiten. „Das Beste an Deutschland sind die Höflichkeit, die Weltoffenheit, die Ehrlichkeit und die praktische Veranlagung seiner Menschen und, dass vom 7- bis zum 70-Jährigen jeder liest“, schwärmt der Deutschlandfan aus Usbekistan.

Von Uwe Klemens