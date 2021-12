Mittenwalde: Diebe steigen nachts in Laden ein

Mittenwalde

Der Polizei wurde am Freitag ein Einbruch angezeigt, der sich kurz nach Mitternacht in einen Supermarkt in der Rathausstraße in Mittenwalde ereignet hatte. Unbekannte waren dort in den Eingangsbereich eingedrungen und hatten sich offenbar im Bereich der Tabakwaren zu schaffen gemacht. Die Höhe der Sachschäden und Verluste sowie der genaue Ablauf des Einbruches sind nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen, wie es weiter hieß. Noch in den Nachtstunden wurden Spuren und Beweismittel gesichert.

Von MAZonline