Viele Schlemmertage liegen hinter einem, wenn das neue Jahr anbricht. Für viele gehört deshalb ein ausgedehnter Spaziergang oder gar eine kleine Wanderung zum Neujahrsritual dazu. Eine Tourenempfehlung für den ersten Ausflug des Jahres hat Wanderführer Günter Mehlitz parat:

Seine empfohlene Wanderung führt um den Krummen See zwischen Schenkendorf und Bestensee teilweise direkt am Ufer entlang und ist auch im Winter eine gute Wahl. Als Ausgangspunkt der knapp über fünf Kilometer langen Tour empfehlt Günter Mehlitz den Parkplatz an der Badestelle beim Restaurant „Strandhaus“. Krummensee ist ein Ortsteil von Mittenwalde – man erreicht ihn von dort kommend über Schenkendorf. Eine Informationstafel am Startpunkt informiert darüber, dass der Krumme See vom Verein Sportfischer Krummensee e. V. gepflegt und betreut wird.

Der See ist von Land aus gesehen nicht allzu groß, da man immer nur einen gewissen Teil der 27 Hektar großen Fläche sehen kann. Er windet sich jedoch über eine Länge von zwei Kilometer und hat eine durchschnittliche Tiefe von etwa 3,80 Metern. Das Wasser macht einen sauberen Eindruck, bei schönem Wetter sind während der Sommersaison auch immer reichlich Badegäste hier anzutreffen.

Informationen über das Sutschketal

Los geht es nun an der Badestelle. Von dort aus folgt man rechts der Gustav-Hensel-Straße durch die Wohnsiedlung und gelangt so zur Hauptstraße des Ortes. Dort nach links abbiegen und der Straße folgen. Dabei passiert man zahlreiche Wassergrundstücke mit teilweise beeindruckenden Wohnhäusern. Unterwegs gibt es auch Bänke und Infotafeln, die über den Lebensraum Sutschketal informieren.

Allmählich wird der Weg steiler, es gilt einige Höhenmeter zu meistern. Kurz vor der höchsten Stelle des Hügels geht es nach links in die Mittelstraße und sofort wieder nach rechts steil abwärts in die Straße Im Grund. Sollte es glatt sein, bleibt zu hoffen, dass der Weg gut gestreut ist.

Auch auf diesem Abschnitt gibt es interessante Dinge zu sehen – zum Beispiel einen kleinen Schuppen. Er ist ähnlich wie viele Trafohäuschen der Region fantasievoll mit Airbrush-Kunst gestaltet worden. Zu sehen sind das Lilienthal-Denkmal, das Rathaus Steglitz und ein Gutshaus. Daneben befindet sich ein Haus auf Stelzen, angelehnt an den Berghang. Und: Hier bekommt man einen Eindruck von den Größenverhältnissen im Sutschketal mit etwa zehn Meter hohen Wällen.

Am nächsten Wegweiser geht es nach links ab über einen Holzsteg, man überquert die Sutschke und wendet sich auf der östlichen Uferseite wieder nach links. Nun folgt man der Markierung mit dem blauen Kreuz auf weißem Grund und erreicht bald den ufernahen Weg. Ab hier kann man eine Weile direkt am Wasser entlang spazieren. Hier ist in erster Linie ein eindrucksvoller Blick über das Wasser auf die andere Uferseite zu erwähnen.

Unterwegs passiert man eine Steganlagen des örtlichen Anglervereins. Wer gut beobachten kann, hat sogar die Möglichkeit, eine „Seerose“ zu sehen, allerdings handelt es sich dabei um den Name eines Ruderbootes. Im Sommer sind tatsächlich viele echte Seerosen am südlichen Ende des Sees zu entdecken.

Wahlweise Ufer- oder Höhenweg

Nun muss man um ein größeres Grundstück der Russischen Föderation herumlaufen, ansonsten bleibt die Nähe zum Wasser garantiert. Der Weg gabelt sich dann und man kann wahlweise dem schmaleren Uferweg oder dem breiteren Höhenweg folgen.

Auf die Markierung achtend kommt man dann weg vom Ufer auf ein Teilstück des Hofjagdwegs, einer Radwanderroute zwischen Königs Wusterhausen und Lübben im Spreewald mit 63 Kilometer Länge. Raus aus dem Wald entdeckt man eine Kreuzung, hier hält man sich scharf nach links Richtung See und gelangt so zurück zum Startort. Bei Bedarf und Glück mit den Öffnungszeiten kann man hier einkehren. Steakhaus und Pizzeria Strandhaus haben von Freitag bis Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.

