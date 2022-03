Mittenwalde

Die Stadt Mittenwalde mit ihrem historischen Stadtkern sowie den vielen gewerblichen Schwerpunkten stellt die Mitglieder ihrer Freiwilligen Feuerwehr zweifellos vor Herausforderungen. Neben Seniorenheim, Kitas und Grundschule sind hier auch das größte Edeka-Logistikzentrum Ostdeutschlands sowie Unternehmen für Holzverarbeitung und gefährliche Abfälle ansässig. Obendrauf kommt als Gefahrenschwerpunkt gemeinsam mit den Galluner Feuerwehrleuten die A13 zwischen den Anschlussstellen Ragow und Groß Köris.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mittenwaldes Ortswehrführer ist Robert Fiedler

„38 aktive Einsatzkräfte sind für den Ortsteil Mittenwalde einfach zu wenig“, sagt Ortswehrführer Robert Fiedler. Er hätte gern mindestens 15 Kameraden mehr. Das würde ihm dann auch bei der Tageseinsatzbereitschaft „kein so knirsches, sondern ein wohliges Bauchgefühl geben.“ Derzeit sei sie zwar gegeben, lebe aber ausschließlich von den Schichtarbeitern. Der Ortswehrführung zufolge gab es schon Alarmierungen, wo allein Frauen oder lediglich drei Kameraden die Fahne hochgehalten haben.

Trotz der vielen Arbeitsplätze in Mittenwalde arbeiten nur drei Feuerwehrleute direkt im Ort. Die Gewinnung neuer Mitglieder steht daher in den nächsten Monaten ganz oben auf der Prioritätenliste. Das allerdings ist schwer in einem Ort, wo Jung und Alt ihr Hobby auch im Spielmannszug, im Fußball- oder im Karnevalsverein ausleben können.

Mittenwalder Feuerwehr unterstützt Nachbargemeinden

Die Mittenwalder Einsatzkräfte, deren Durchschnittsalter aktuell unter 30 Jahren liegt, werden jährlich weit über 100-mal alarmiert. Der Spitzenwert lag 2019 bei 164 Einsätzen. Etwa zwei Drittel davon erstrecken sich auf technische Hilfeleistungen. Die Mittenwalder unterstützen mit ihrer Drehleiter auch die Gemeinden des Amtes Schenkenländchen und sind mit dieser Technik manchmal sogar in der Stadt Zossen gefragt.

Neben tragischen Ereignissen wie dem Suizid eines Jugendlichen oder zwei Toten bei einem Bungalowbrand erlebt die junge Mannschaft auch Glücksmomente. So geschehen bei einer jungen Motorradfahrerin, die auf einer Landstraße frontal mit einem Kleintransporter kollidierte, sodass ihr kaum noch Überlebenschancen eingeräumt wurden. Später aber erfuhren die Mittenwalder Feuerwehrleute, dass sie sich nach monatelangem Ringen wieder gut ins Leben zurückgekämpft hat. Das hat die Kameraden natürlich motiviert, ihnen gezeigt, was ihre Hilfe bewirken kann.

Die technische Ausstattung mit Fahrzeugen und Ausrüstung charakterisiert die Wehrführung „als sehr zufriedenstellend.“ Beim 1995 erbauten Gerätehaus aber sieht es anders aus. Robert Fiedler schließt hier selbst einen neuen Standort nicht aus, weil die Entwicklung am derzeitigen begrenzt ist. Die Fahrzeughalle ist viel zu klein. Nur drei der fünf Fahrzeuge finden dort Platz. Eines steht, wie die Mittenwalder sagen, in der Blechbüchse und das andere ist hinten quer notdürftig geparkt. Den Feuerwehrleuten bleibt beim Einfahren der Drehleiter am Tor ein Puffer von nur drei Zentimetern. Außerdem müssen sich die Mittenwalder äußerst beengt in der Fahrzeughalle umziehen. Die Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr sind im Gerätehaus restlos ausgeschöpft. Obendrein weist die Fassade deutliche Risse auf. Die Mängel sind im Rathaus bekannt, die statische Prüfung läuft. „Bauliche Veränderungen dulden trotz der angespannten Haushaltslage der Stadt keinen Aufschub mehr. Hier muss dringend etwas geschehen“, fordert der Mittenwalder Ortswehrführer Robert Fiedler.

Feuerwehr Mittenwalde Gründung: 1899 Mitglieder: 38 aktive Einsatzkräfte, davon zehn Frauen Jugendfeuerwehr: 14 Mitglieder Kinderfeuerwehr: 13 Mitglieder Einsatztechnik: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Tanklöschfahrzeug TLF 16/45 W Typ Brandenburg, Drehleiter mit Korb DLAK 23/12 CS, Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), Anhänger für Pulverlöscher und Ölbekämpfung, ein Tragkraftspritzenanhänger sowie ein Einsatzleitwagen (ELW) 1, der der gesamten Stadt Mittenwalde gehört. Alters- und Ehrenabteilung: 12 Mitglieder Förderverein: 42 Mitglieder

Von Franziska Mohr