Dahmeland-Fläming

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Frost und Glätte durch überfrierende Nässe und Schnee. Am Wochenende, insbesondere am Sonntag, soll es immer wieder Schneefall und teils stürmische Böen mit Schneeverwehungen geben.

Die Polizei wurde in den letzten Tagen immer wieder zu Verkehrsunfällen auf glatten Fahrbahnen gerufen, die oftmals vermeidbar gewesen wären, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dabei erinnert die Polizei daran, dass vorrangig nicht Glätte oder Schnee zu Unfällen führen, sondern die nicht angepasste Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern auf den Straßen.

Wenn die Kombination aus Schnee, Eis, Glätte und Sturm eintritt, könnten gefährliche Straßenverhältnisse entstehen, die eine besondere Vorsicht und Achtsamkeit im Straßenverkehr erfordern. Man solle vorausschauend und kalkulierend fahren sowie ein mögliches Fehlverhalten von anderen Verkehrsteilnehmern einrechnen. Sicherheitsabstände können Unfälle ebenso verhindern, wie eine an die Sichtverhältnisse angepasste Geschwindigkeit.

Winterreifen sollten nicht älter als sechs Jahre sein

Die Polizei empfiehlt am Wochenende bei widrigen Wetterbedingungen nur dann ins Auto zu steigen, wenn es nicht vermeidbar ist. Zudem müssen alle Fahrzeuge die richtige Bereifung haben. Seit Dezember 2016 schreibt die Straßenverkehrsordnung Winterreifen vor. Winterreifen sind bei den risikoreichen Straßenverhältnissen im Winter an allen Rädern vorgeschrieben, also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte. Eine Festlegung auf bestimmte Monate erfolgt nicht. Die so genannten Winterreifen sind Reifen, welche die in § 36 Abs. 4 StVZO definierten Eigenschaften erfüllen und mit dem Alpine-Symbol versehen sind.

Alte „M+S-Reifen“ bis zum Herstellungsdatum 31. Dezember 2017 können noch bis zum 30. September 2024 verwendet werden, wie die Polizei erläutert. Automobilclubs und Reifenhersteller empfehlen einen Winterreifen mit mindestens vier Millimeter Profil, um auf den Straßen sicher unterwegs zu sein.

Zudem sollte ein Winterreifen nicht älter als sechs Jahre sein, so eine Empfehlung des ADAC. Ältere Reifen sollten ausgewechselt werden. Das Herstellungsjahr wird vierstellig auf jedem Reifen angegeben. Die Nummer 2500 bedeutet zum Beispiel, dass der Reifen in der 25. Woche im Jahr 2000 hergestellt wurde.

Von MAZonline