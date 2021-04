Mückendorf

Fast scheint es, als wäre Mückendorf eine andere Welt. Eine mit großen Kindern. Hört man Dietmar Wolf, Manuela Rathnow und Steffen Schröter vom Verein Mückendorf zu, dann hat der 280-Seelen-Ort am Rande des Urstromtals durchaus Märchenhaftes: Die Dorffeste heißen „Rotkäppchen und der liebe Wolf“, „Wenn Weihnachten im Sommer wäre“ oder „An der Dorfteichküste“. Immer gibt es zwölf Quiz-Fragen. Und manchmal eine Ost-Modenschau.

In dem Baruther Ortsteil schert man sich relativ wenig um Auswärtige oder das, was sie denken. Auch mit den Dorffest-Terminen richten sich die Mückendorfer kaum nach dem Umland. „Es geht uns um unsere Dorfbewohner, nicht um viele Gäste. Den Kuchen bei Festen backen wir für uns alle, nicht unbedingt für Berliner“, erklärt Wolf. Der 61-Jährige ist Ortsvorsteher und Vorsitzender des Vereins Mückendorf. Der hat zwei Dutzend Mitglieder und scheint alles auf die Beine zu stellen, was Kinder gern machen: feiern und verkleiden, tanzen und umherziehen.

Neuer Glockenturm wird gebaut

Auch Steffen Schröter scheint jugendlich begeistert: „Ich bin hier der Holzwurm.“ Unter seiner Regie bauen die Mückendorfer ein Teil nach dem anderen: einen Riesenpavillon am Dorfteich, unter dem bei Regen Dutzende Platz finden, oder Bänke an Stellen mit schönem Blick. Zurzeit entsteht ein Toilettenhäuschen am Festplatz. Und geplant wird ein neuer Glockenturm aus Holz. Zwar sei das Kirchenleben im Ort „etwas eingeschlafen“, meint Steffen Schröter, „doch mit dem Pfarrer von Baruth sind wir dabei, für die alte Kirchenglocke von 1638 einen neuen Glockenturm-Platz zu finden“.

Dann blättert Dietmar Wolf im alten Hauptschülerverzeichnis von Mückendorf. Seit 1904 ist es geführt und gibt es Auskunft über Menschen, die ab 1898 geboren waren und im Ort zur Schule gingen. „In diesem Buch finden sich alle Familien wieder“, sagt Wolf. Und die Vereinsmitglieder finden dank dieses Buches Leute, die sich an Absturzstellen englischer oder amerikanischer Flieger im Zweiten Weltkrieg erinnern oder alte Gemarkungsbezeichnungen wie Mittelbusch und 6-Stücken-Weg noch kennen.

Jedes Jahr einmal rund ums Dorf

Das alles geben alte Mückendorfer den jungen nicht nur beim Bier weiter, sondern auch bei Grenzgängen: Einmal im Jahr treffen sich alle zum Laufen und Radeln entlang ihrer 42 Kilometer Gemarkungsgrenze. „Da nehmen wir alle mit“, erklärt Manuela Rathnow. Wer nicht laufen oder Rad fahren kann, findet Platz auf einem Kremser. Wo es etwas zu erzählen gibt, wird angehalten, Picknick inklusive.

Arbeit wie Frühjahrsputz und Teichreinigen verteilen die Mückendorfer über den Verein, den Ortsbeirat oder die Feuerwehr auf viele Schultern. „Damit erreichen wir Jung und Alt“, meint Wolf. Und Schröter ergänzt: „Dann können wir auch alles feiern, selbst wenn eine Katze Geburtstag hat oder der Storch ankommt.“ Dankbar seien sie Menschen im Ort wie Matthias Jahn, der oft mit seinem großen Technik-Park hilft.

Historisch fehlen den Mückendorfern noch Details ihrer Ortsgeschichte, ob zum Lorenzwerk – dem Glaswerk, das Hasen herstellte –, zu den Schlagbaum- und den Russen-Häusern, zur früheren Knopf-Fabrik oder dem Sägewerk. Dietmar Wolf gehörte 1966 zu den letzten Schülern im Ort. Heute durchforsten er und die anderen Chroniken mit alten Handzeichnungen. Und vielleicht scheint es späteren Mückendorfern tatsächlich mal märchenhaft, was die jetzigen so alles auf die Beines stellen, was sie bei Bier und Wein, bei weiteren Grenzgängen oder Abenden im Pavillon an Histörchen und Anekdoten zum besten geben. Und eine andere Welt ist Mückendorf sowieso. Manuela Rathnow sagt: „Diesen Namen gibt’s weltweit nur einmal.“

