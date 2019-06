Mückendorf

Etwa 50 Quadratmeter Waldboden haben am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Nähe der B 96 zwischen Mückendorf und Lindenbrück gebrannt. Das Feuer ging von einem Holzstapel aus und breitete sich in der näheren Umgebung aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Ein Hubschrauber der Polizei war kurzzeitig im Einsatz, um Unterstützung bei der Eingrenzung und dem Abschätzen des Ausmaßes zu leisten.

Von MAZonline