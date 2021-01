Niedergörsdorf

Die Friedhofsordnung der Gemeinde Niedergörsdorf soll angepasst werden. Eine erste Information zu den Hintergründen gab es dazu von Bauamtsleiter Ron Peterson. Demnach sei eine Anpassung der Satzung vor allem wegen der steigenden Abfallkosten nötig. Denn laut Peterson hängen diese mit den Müllsammelplätzen auf den Friedhöfen zusammen. Dort beobachtet die Verwaltung den Trend, dass etwa auf dem Kompost nicht nur biologisch abbaubare Pflanzenreste entsorgt werden, sondern immer häufiger auch Plastikblumen oder Styroporreste von Gestecken darin landen. Die Folge: Der Recyclinghof nimmt den Müll nicht mehr an und er muss in die Sonderverwertung.

Normalerweise lagen die Entsorgungskosten pro Jahr bei 1.800 Euro. Jetzt erklärt Peterson: „Die Kosten liegen derzeit bei 4.800 Euro pro Jahr und das ist natürlich eine enorme Kostensteigerung.“ Darüber hinaus sei in den vergangenen Jahren ein klarer Trend zu erkennen. Die Verwaltung rechnet nicht damit, das Friedhofsnutzer ihr Verhalten ändern.

Der Bauamtsleiter erklärt deshalb: „Unser Vorschlag wäre, auf die Sammelanlagen komplett zu verzichten. In der Satzung würde es dann heißen, dass es nicht gestattet ist, Abraum und Abfälle auf dem Friedhof abzulagern. Diese Sachen sind dann rückstandslos abzutransportieren und zu entsorgen.“ Die dadurch resultierende Kostenersparnis könne laut Peterson dann in der künftigen Gebührenkalkulation der Gemeinde mit berücksichtigt werden.

Gemeinde will sich langfristig von Trauerhallen trennen

Die Gemeinde Niedergörsdorf betreibt Friedhöfe mit Trauerhallen in den Ortsteilen Altes Lager, Bochow, Dennewitz, Langenlipsdorf, Malterhausen, Mellnsdorf und Rohrbeck. 680 Begräbnisstätten sind durch Erd- oder Urnenbestattung belegt. Die Anzahl der alternativen Grabstätten beträgt 166. Dazu zählen halbanonyme sowie anonyme Grabstätten, die aufgrund der Nachfrage neben den bis 2019 schon bestehenden in Altes Lager, Malterhausen und Rohrbeck auch 2020 in Dennewitz und Langenlipsdorf angelegt wurden.

Zusätzlich dazu betreibt die Gemeinde zudem in den meisten Ortsteilen Trauerhallen ohne Friedhöfe. Auch ihre Unterhaltung könnte in Zukunft eingespart werden. Denn wie Ron Peterson erklärte, hatten er und Bürgermeisterin Doreen Boßdorf sich mit der Blönsdorfer Pfarrerin Ute Schollmeyer ausgetauscht. Dabei habe Schollmeyer erklärt, dass es neue Denkansätze gibt, wonach die Kirche ihre Räume auch für nichtkirchliche Bestattungen öffnen würde. Laut Peterson könne sich die Gemeinde dadurch „langfristig von einem Großteil der Trauerhallen trennen“.

Verkürzung der Ruhezeiten um fünf bis zehn Jahre

Weiterhin sollen die Ruhezeiten der Gräber dem Brandenburgischen Bestattungsgesetz angepasst werden. Das seien dann für Erdbestattungen 20 Jahre und für Urnengräber sowie alternative Bestattungen 15 Jahre. Auch dort sieht die Verwaltung eine langfristige Kostenreduzierung. Denn die Gräber werden früher frei und die Friedhöfe müssen nicht immer wieder erweitert werden. Zudem sei der Verwaltungsaufwand bei Verstorbenen ohne Angehören dann auch geringer.

Von Isabelle Richter