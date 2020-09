Oehna

Auf einem Privatgrundstück nahe des Bahnhofes Oehna stapelt sich seit Jahren der Müll. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Potsdam Anklage erhoben. Wie Sprecher Markus Nolte auf MAZ-Nachfrage berichtet, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 26 Jahre alten Mann. Laut Nolte wird dieser in zwei Punkten angeklagt. Zum einen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen, zum anderen wegen des unerlaubten Betreibens von Anlagen.

Zu den Details erklärt der Staatsanwalt: „Ihm wird vorgeworfen, im Zeitraum von September 2016 bis Mai 2019 Abfälle in großen Mengen und ohne Genehmigung auf dem Grundstück gelagert zu haben.“ Die Anklage liege derzeit beim Amtsgericht Potsdam. Der Sprecher des Gerichts, Richter Oliver Kramm, wird die Verhandlung selbst führen. „Es ist erst einmal eine Verhandlung angesetzt“, so Kramm. Schon am 10. November soll der Angeklagte in Potsdam vor Gericht stehen.

Seit 2015 immer wieder Thema in der Gemeinde

Seit 2015 beobachten Anwohner, wie sich immer mehr illegaler Müll auf dem Grundstück in Oehna ansammelt. Marita Marufke, damals Gemeindevertreterin, und ihr Mann Helmut Marufke, damals Ortsvorsteher in Oehna, hatten die Niedergörsdorfer Verwaltung mehrfach auf das Problem aufmerksam gemacht. Auch dem Landkreis Teltow-Fläming war der Fall bekannt.

2018 wurde in der Gemeinde wieder intensiver über das Thema diskutiert. Anwohner hatten bemerkt, dass auf dem Grundstück immer öfter größere Mengen von Baustoffen und Schrott abgelagert wurden. Der Müll stapelte sich im vergangenen Jahr bereits bis unter die Decken der beiden Asbestbaracken. Die Kosten für eine Beräumung liegen mittlerweile im fünfstelligen Bereich.

Viele Einwohner forderten unter anderem mit einer Protestaktion vor Ort, dass in der Sache mit mehr Druck ermittelt wird. Sie hatten schon damals die Vermutung, dass es sich um einen Verursacher handelt, der dort immer wieder gezielt und illegal Müll entsorgt. Im Mai 2019 gelang es einem Anwohner dann, den entscheidenden Hinweis zu geben. Er hatte den Fahrer eines Transporters auf frischer Tat ertappt. Die Polizei traf den Mann noch vor Ort an.

Angeklagter soll mehr als 100 Tonnen entsorgt haben

Anschließend ermittelte das Landeskriminalamt monatelang in der Sache. Die Akten wurden der Staatsanwaltschaft Potsdam im März dieses Jahres überreicht. Die Beweise beruhen unter anderem auf Zeugenaussagen und einer richterlich angeordneten Durchsuchung von Lagerflächen und Hallen einer Firma im Ortsteil Oehna.

Der 26-jährige Angeklagte gehörte schon dort zu den Tatverdächtigen. Gegen zwei weitere Beschuldigte konnte sich der Verdacht einer Umweltstraftat hingegen nicht erhärten. Dem nun Angeklagten wurde im Zuge der Ermittlungen im April zur Last gelegt, bis ins Jahr 2019 ohne Genehmigung Abfälle wie Batterien, Feuerlöscher, Dämmstoffe und Altreifen von 100 Tonnen oder mehr gelagert zu haben. Diese Taten wären nicht verjährt. Bis vor wenigen Wochen hatte die Staatsanwaltschaft die gesammelten Beweise auf ihre Belastbarkeit überprüft. Am Ende reichten sie nach Ansicht der Juristen für eine Anklage.

Auch die Stadt Jüterbog hat immer wieder mit Müllsündern zu kämpfen. Seit Juni entwickelt sich besondere ein Graben auf Höhe der Ziegentränke zum beliebten Platz für illegale Entsorgungen (die MAZ berichtete). Um die Umweltsünder zu stoppen, setzt Bürgermeister Arne Raue (WsJ) auf seine Bürger. Bisher jedoch ohne Erfolg.

Weil nun schon wieder Müll in großen Mengen in dem Graben abgelagert wurde, rief die Stadt Jüterbog ihre Einwohner am Dienstag erneut über Facebook dazu auf, die Augen offen zu halten und Hinweise auf den möglichen Verursacher zu melden. Auch bei den neuesten Ablagerungen in Jüterbog handelt es sich um diverse Reifen sowie Baustoffe. Zuvor waren dort schon Kinderspielzeug, Gartenabfall sowie Gartengeräte entsorgt worden.

