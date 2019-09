Niedergörsdorf

Illegale Müllablagerungen: Auch in der Gemeinde Niedergörsdorf ( Teltow-Fläming) sind sie ein Problem. Zu der wohl bekanntesten illegalen Mülldeponie zählt der Kiessandtagebau Lindower Heide. Der Fall erreichte spätestens seit dem Prozessbeginn am Potsdamer Landgericht im Dezember 2016 überregionale Aufmerksamkeit. Darüber hinaus sorgt ein Privatgrundstück nahe des Bahnhofes Oehna bei Einwohnern der Gemeinde Niedergörsdorf seit 2015 für Ärger. Auch hier wird der Müllberg immer größer. Die Einwohner befürchten, dass eine Firma auch dort ihren Müll in Massen günstig entsorgt.

Diese Befürchtung könnte sich nun bestätigen. Denn auf MAZ-Nachfrage berichtet Polizeioberkommissar Oliver Bergholz: „Der Sachverhalt wird aktuell beim Landeskriminalamt Brandenburg bearbeitet.“

Anwohner ertappte Umweltsünder auf frischer Tat

Wie Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) erklärt, habe man den vermeintlichen Verursacher am 16. Mai auf frischer Tat ertappt. „Ein Anwohner hat gesehen, wie ein Transporter kam und dort Müll abgeladen hat“, so Boßdorf weiter. Daraufhin hätte der Beobachter sofort sein Telefon gezückt und die Gemeinde informiert. Die zuständigen Mitarbeiter eilten schnellstens nach Oehna und riefen die Polizei dazu. Der Fahrer des Transporters konnte noch vor Ort festgehalten werden. Er informierte seinen Chef – dieser erschien ebenfalls am Tatort.

Jungen und Mädchen der Kita „Spielkiste“ in Blönsdorf beteiligt sich am Projekt „Abfall verstehen – Umwelt schützen" des Südbrandenburgischen Abfallzweckverband (SBAZV). Sie wissen, wohin Abfall gehört. Quelle: Isabelle Richter

Gegen den Verursacher werde nun ermittelt. Auf MAZ-Nachfrage zum Ermittlungsstand verwies das Landeskriminalamt am Dienstag jedoch an die Staatsanwaltschaft Potsdam, da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handele. Pressesprecher Markus Nolte konnte am Dienstag noch keine weiteren Auskünfte zum Verfahren geben, sicherte aber eine Beantwortung der Anfrage in den nächsten Tagen zu.

Dass ermittelt wird, sei für Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) zunächst aber eine gute Nachricht. Denn viele Einwohner hatten sich in der Vergangenheit mehrfach über die Müllhalde beschwert und die Gemeinde zum Handeln aufgefordert. „Wir ärgern uns ja selber darüber“, sagt die Bürgermeisterin. Allerdings lasse die Haushaltssituation keine Entsorgungskosten von über 20 000 Euro zu. Doreen Boßdorf hofft nun, dass der Verursacher zur Verantwortung gezogen wird.

Lindower Heide: Angeklagter setzte sich ins Ausland ab

Im Fall Lindower Heide ist ein Abschluss des Strafverfahrens dagegen auch nach fast drei Jahren nicht absehbar. Die Verteidiger des 43-jährigen Angeklagten versuchen, den Prozess weiter in die Länge zu ziehen. Zuletzt hatten sie ihren Mandanten aus gesundheitlichen Gründen für nicht verhandlungsfähig erklärt. Daraufhin war dieser fünf Monate lang nicht im Gerichtssaal erschienen. Im Juli war der Angeklagte dann mithilfe eines europäischen Haftbefehls in den Niederlanden festgenommen worden. Die Strafkammer in Potsdam wertete das Fernbleiben von der Verhandlung als Flucht.

Aktuell sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Wulkow in Neuruppin. Ein Psychiater hat den Angeklagten mittlerweile für verhandlungsfähig erklärt. Die Verteidigung stellt diesen Befund jedoch in Frage und kündigte weitere Belege zur Verhandlungsunfähigkeit ihres Mandanten an.

Müllprojekt in der Kita : Nachwuchs soll es besser machen

Um solchen Straftaten künftig vorzubeugen, will der Südbrandenburgische Abfallzweckverband (SBAZV) bereits bei den Jüngsten ansetzen. Die Vorschulkinder der Kita „Spielkiste“ empfingen deshalb am Dienstag Müllmann Olli ( Reinhard Schwarz), Müllfee Lilli ( Martina Wille) und Hamster Freddi in Blönsdorf. Seit zehn Jahren sorgt der SBAZV mit seiner Umweltkampagne „Abfall verstehen –Umwelt schützen“ dafür, dass schon die Kleinsten ein Verständnis dafür entwickeln, wie sie ihren Müll richtig entsorgen.

Die Kinder der Kita "Spielkiste" gingen am Dienstag auf Müllstreife mit dem Abfallzweckverband. Quelle: Isabelle Richter

In der ersten von insgesamt sechs Veranstaltungen durften die Vorschulkinder aus Blönsdorf zunächst als Umweltdetektive aktiv werden und den Müll mit einer Zange rund um ihre Kita und in einem nahegelegenen Waldstück aufsammeln und sortieren. Hier fanden sie vor allem Zigarettenstummel und leere Glasflaschen, die nicht nur äußerst langsam verrotten, sondern sich bei langanhaltender Hitze und Trockenheit auch entzünden und einen Waldbrand auslösen können. Aus Sicht von Martina Wille alias Lilli sei es wichtig, den Nachwuchs so früh wie möglich an das Thema heranzuführen. „Kinder sind in dem Alter noch sehr aufnahmefähig und haben Spaß daran“, so ihre Begründung.

Auch die Eltern müssen mitziehen

Kita-Leiterin Daniela Maetzing sieht es ähnlich. Neben dem Besuch des SBAZV werde das Thema Müll in ihrer Einrichtung deshalb als eigenständiges Projekt in allen Altersgruppen bearbeitet. Wie sie verrät, wird dabei aber nicht nur der Nachwuchs gefordert. „Wir wollen auch die Eltern dazu animieren, zu Hause nochmal mit zu sortieren“, so Maetzing. Wie die Kita-Leiterin aus Erfahrung weiß, ist so eine kleine Auffrischung nicht schlecht. Denn auch sie und ihre Kolleginnen hätten während des Projekts gemerkt, dass so mancher Müll bei ihnen bisher in der falschen Tonne landete.

Von Isabelle Richter