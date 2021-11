Glashütte

Schon vor einer Weile haben die Vorbereitungen für die Adventszeit im Baruther Museumsdorf Glashütte begonnen. Geplant waren der weithin beliebte zweitägige Weihnachtsmarkt sowie der nicht minder populäre Antik- und Trödelmarkt. Beide mussten nun jedoch aufgrund behördlicher Anordnung im Zuge der neuen Eindämmungsverordnung abgesagt werden.

Nichtsdestotrotz lohnt ein Besuch des faszinierenden Ortes, der bereits stimmungsvoll weihnachtlich geschmückt ist. Überall im Dorf wurden Lichterketten aufgehängt, Ladeninhaber haben ihre Geschäfte und Vorgärten dekoriert, der erste Glühweinstand duftete schon vor einigen Tagen.

Museumsdorf Glashütte: Leckeres bei Reuner und im Konsum

In der Adventszeit kommen stets noch mehr Besucher, um in den kleinen charmanten Läden nach handverlesenen Dingen zu stöbern, sich mit regionalen Leckereien aus dem Konsum am Gasthof Reuner einzudecken oder Glaswaren vom Glasbläser und aus dem Glasstudio des Museums einzupacken.

24 Fenster im Ort werden liebevoll als Adventskalender gestaltet Quelle: Karen Grunow

„Viele Gäste und Händlerinnen und Händler sind sehr enttäuscht und werden den Weihnachtsmarkt vermissen“, sagt Georg Goes, Vorsitzender des Museumsvereins Glashütte und Leiter des Museums. „Ein kleiner Trost ist, dass wir den Gästen dennoch einen weihnachtlich geschmückten Denkmalort bieten können“, betont er zugleich.

Adventsfenster leuchten im Museumsdorf

Ab dem 1. Dezember werden 24 festliche Adventsfenster erleuchtet, die bei einem Spaziergang durch das Dorf entdeckt werden können. Für den Besuch der Geschäfte im Ort, das Museum, die Galerie Packschuppen, Gasthof und Cafés gilt die 2G-Reglung – Besucher müssen also geimpft oder genesen sein. Glasdesignerin Karina Wendt plant, am 11. und 12. Dezember in einem derzeit leerstehenden Gebäude einen Pop-up-Store einzurichten. Dazu hat sie auch ein paar andere Glashütter Künstler eingeladen.

Auf der Homepage www.mueumsdorf-glashuette.de ist eine Übersicht, an welchen Wochentagen die einzelnen Läden im Ort geöffnet haben. Außerdem gibt es Hinweise zu Online-Shops, etwa dem der Naturseifenmanufaktur „SeiFee“ oder der des Gasthofes, der seine begehrten Knacker oder die selbst hergestellte Leberwurst anbietet. Mit dabei sind auch die Töpferei Pott-teria sowie das Museum selbst, in dessen Online-Shop im Glasstudio entstandene Vasen, Karaffen oder Schalen angeboten werden.

Geöffnete Läden und Ausstellungen im Museumsdorf Glashütte

Trotz der Absagen gibt es also dennoch genug Gelegenheit, ein paar außergewöhnliche Geschenke für den Gabentisch zu finden. Und wer zwischendurch mal eine Pause vom Shoppen und Futtern braucht, der kann in den Ausstellungen im Museum und in der Galerie Packschuppen in andere Zeiten und Welten eintauchen.

Erzählt wird im Museum die Geschichte des 1716 als Glashütte gegründeten Ortes, in dem bis zur endgültigen Schließung 1980 produziert wurde. In der Galerie Packschuppen dagegen präsentieren 66 Künstlerinnen und Künstler derzeit ihre Werke. Zelebriert wird mit dieser großen Gruppenausstellung der 20. Geburtstag der Galerie.

Von Karen Grunow