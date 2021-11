Großbeeren

Es wird klassisch in Großbeeren: Am Sonntag, 21. November, kommt das Streicherensemble der Jungen Kammerphilharmonie Berlin in die Schinkelkirche. Wie der Kulturverein Großbeeren ankündigt, erwartet die Besucherinnen und Besucher dabei das Streichquartett in C-Dur von Franz Schubert sowie George Enescus Oktett in C-Dur.

Es ist das erste Mal, das die Jungen Kammerphilharmoniker in Großbeeren gastieren: Das Ensemble des Jungen Freundeskreises der Berliner Philharmoniker wurde 2015 gegründet und gibt seitdem regelmäßig Konzerte – nicht nur in der Hauptstadt. So waren die Musiker bereits auf dem Bergfunk-Festival in Königs Wusterhausen zu Gast oder an der Kammeroper von Schloss Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin).

Konzert in Großbeerener Schinkelkirche

Nun steht also Großbeeren an: Bei der Veranstaltung am 21. November um 17 Uhr ist der Eintritt frei. Die beiden Veranstalter, der Kulturverein Großbeeren und die Evangelische Kirchengemeinde, freuen sich jedoch über „großzügige“ Spenden. Obwohl das Konzert erst um 17 Uhr startet, lohnt sich eine frühere Anreise: Bereits ab 15.30 Uhr steht ein Kaffee- und Kuchenbuffet im Pfarrhaus bereit.

Wie die Organisatoren ankündigen, gilt auch bei dieser Veranstaltung die 2-G-Regel. Dazu hatte sich der Verein jüngst entschieden – unter anderem, um mehr Besucher und andere Regelungen zulassen zu können. Bereits der Auftritt von Gunther Emmerlich vor wenigen Tagen war unter dieser Prämisse gelaufen. Ausgenommen von der 2G-Regel sind Kinder bis zum 12. Lebensjahr.

