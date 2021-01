Schlenzer

„Meine Heimat zu verlassen und nach Deutschland zu gehen, war die einfachste Entscheidung meines Lebens“, sagt James Wood. Seit 2003 ist der gebürtige Engländer in Schlenzer zu Hause. Zwischen Spaziergängen in der ländlichen Ruhe des Flämings und der Arbeit im eigenen Kräutergarten reifen die Werke, mit denen sich der Komponist, Chor- und Orchester-Dirigent und Instrumentalist auf internationalem Parkett einen Namen gemacht hat. Dass von seinen Nachbarn in Schlenzer nur die wenigsten davon wissen, stört ihn nicht im geringsten. Das große Publikum wartet auf ihn in den Konzertsälen der Welt.

Musik gehört für viele Menschen einfach zum Leben

„Das Schöne in Deutschland ist, dass für viele Menschen Musik zum Leben einfach dazu gehört, egal, ob sie Klassik, Pop- oder Volksmusik mögen – aber sie hören Musik, weil sie sie mögen“, weiß der heute 67-Jährige nicht erst, seit er vor 17 Jahren nach Deutschland zog. „Die Engländer lieben ihr Theater und ihren Film, aber Musik hat es im Alltag bei ihnen schwer, obwohl es schon paradox ist, dass viele berühmte Musiker, vor allem im Popbereich, genau von hier kommen. Aber davon, dass ein Saal wie die Berliner Philharmonie mit einem einzigen Programm drei Mal hintereinander ausverkauft ist, träumt man in England vergeblich“, so Wood.

Anzeige

James Wood als Dirigent bei der Produktion seines Stücks „Khamush" mit dem Rias-Kammerchor und der Amadinda Percussion Group, in Budapest. Quelle: Béla Gábor

Dass er seine Liebe und Profession schon als Kind entdecken durfte, haben seine Eltern arrangiert, die leidenschaftliche Hobbymusiker waren und ihren Sohn schon im Grundschulalter zum Klavierunterricht schickten. „Meine erste Lehrerin war furchtbar langweilig, aber nach einem Jahr kam ein neuer Lehrer. Der war zwar unheimlich streng, aber für mich war das damals genau richtig und ich bin ihm bis heute unendlich dankbar dafür, dass er mein Talent entdeckt und so am besten gefördert hat“, blickt Wood auf den Beginn seines musikalischen Schaffens zurück.

Schon als Kind komponiert

„Sobald ich als Kind Noten lesen konnte, habe ich auch damit angefangen eigene aufzuschreiben“, beschreibt Wood die Anfänge seiner zweiten Leidenschaft: Dem Komponieren. Die Frage, ob er ein Instrumentalist oder Dirigent sei, der auch komponiert, oder ein dirigierender Komponist, nennt Wood „typisch deutsch, weil man in Deutschland gerne immer alles in eine Schublade steckt. Meine Antwort heißt: Ich bin Musiker.“

James Wood als Dirigent bei der Produktion seines Stücks „Khamush" mit dem Rias-Kammerchor und der Amadinda Percussion Group, in Budapest. Quelle: Béla Gábor

Der Ausbildung am Klavier und auf der Orgel folgte schon im Kindes- und Jugendalter die Beschäftigung mit dem Cello, dem Gesang und am Schlagzeug. Als Zwölfjähriger erspielte er sich ein Stipendium für das Radley-College bei Oxford. Sechs Jahre später wurde er Organist in Cambridge und nahm zwischen Schulabschluss und Studium Unterricht bei Nadia Boulanger, der Grand Dame zeitgenössischer Komposition. „Die war damals schon in den 80ern, aber wir wurden schnell gute Freunde, weil wir dieselbe Leidenschaft hatten“, blickt Wood auf die prägende Etappe seiner Laufbahn zurück. Vom anschließendem Schlagzeug-Studium an der Londoner Royal Academy Of Music zehrt Wood bis heute und gesteht: „Am Schlagzeug fühle ich mich als Instrumentalist am allerwohlsten und finde es bis heute schade, dass ich nicht eher damit angefangen habe.“ Dass ein Großteil seiner Kompositionen dem Schlagzeug gewidmet sind, ist alles andere als Zufall. „Dass ich es selbst einigermaßen beherrsche, ist beim Komponieren natürlich ein großer Vorteil, weil ich beim Schreiben selbst ausprobieren kann, was geht, und was nicht“, erläutert er seine Herangehensweise.

Aufträge zum Komponieren und Dirigieren aus aller Welt

Woods Netz an Kontakten zu Musikern in aller Welt ist eng geknüpft, so dass es sowohl an Kompositionsaufträgen, noch an Einladungen zum Dirigieren von Chören und Orchestern nicht mangelt. Das kurzfristige Einspringen als Dirigent des Rias-Kammerchores war ein Wendepunkt in seinem Leben, dessen Ruhepol schließlich Schlenzer wurde.

Das Corona-Jahr 2020 brachte auch für James Wood zahlreiche Einschränkungen. „Das Schlimmste ist, dass man nicht mehr zusammen musizieren kann aber zum Glück kann ich ja als Komponist noch arbeiten“. Zusammen mit seiner Nachbarin Sabine Puhlmann, die Sopranistin im Rundfunkchor ist, hat er zwischen erstem und zweitem Lockdown bei offenen Fenstern für die Nachbarn ein kleines Konzert gegeben. „Das“, so Wood, „war wunderbar und wollen wir, sobald es geht, wiederholen“, blickt er voraus.

Von Uwe Klemens