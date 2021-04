Am Mellensee

Wenige Tage nach dem Bungalowbrand in Mellensee dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiterhin an. Das bestätigte Sebastian Thiele, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, am Dienstag auf MAZ-Anfrage.

In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag war in dem Wochenendbungalow in Mellensee nach Polizeiangaben eine Gasstandheizung in Brand geraten. Beim Löschen des Feuers hatte sich der 79-jährige Bewohner des Bungalows am späten Sonntagabend schwer verletzt, weswegen seine Frau das Ehepaar des benachbarten Bungalows zur Hilfe holte.

Mann erliegt seinen Brandverletzungen

Wenig später kam es dann jedoch aus bisher noch nicht geklärter Ursache zu einer Explosion. Die Anwesenden wurden dabei verletzt, drei davon sogar schwer. Sie mussten später mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Spezialklinik geflogen werden. Wie die MAZ bereits berichtete, erlag der 81-jährige Nachbar noch am Sonntag seinen schwersten Brandverletzungen.

Bei einem Bungalowbrand in Mellensee wurden vier Menschen verletzt, teilweise schwer. Aktuell laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Quelle: Julian Stähle

Gemeindewehrführer Jens Giller war in der Nacht zu Ostersonntag ebenfalls vor Ort. Erst gegen 2 Uhr morgens sei das Feuer gelöscht gewesen, sagt er am Dienstag im Telefonat mit der MAZ. Der Einsatz, bei dem insgesamt 97 Helfer vor Ort waren, habe sich gerade durch die einspurige Straße vor dem Haus als schwierig gestaltet, sagt Giller. Schließlich musste auch eine Drehleiter zum Einsatz kommen.

Bungalow brennt vollständig herunter

Da das Gebäude nicht mehr sicher war, musste die Brandbekämpfung von außen stattfinden, erklärt der Gemeindewehrführer. Das Bungalow sei in der Nacht „völlig heruntergebrannt“ und ist nun nicht mehr bewohnbar. Die Nachbargebäude seien allerdings weit genug entfernt gewesen, sodass das Feuer nicht auch noch auf sie übergreifen konnte.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Löscharbeiten waren die Wehren der Gemeinden Am Mellensee, der Stadt Zossen sowie der Rettungsdienst des Landkreises Teltow-Fläming im Einsatz.

Ursache für Explosion muss geklärt werden

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es mutmaßlich durch die mit einer Gasflasche betriebene Gasstandheizung zu der Explosion in Bungalow. Doch das soll in den kommenden Tagen noch geklärt werden. Nach Polizeiangaben kamen bereits Spezialisten der Tatortgruppe des Brandenburger Landeskriminalamts zum Einsatz, der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion West ermittelt ebenfalls bereits.

Genauere Angaben zur Brandursache konnten am Dienstag jedoch noch nicht gemacht werden. Auch die dafür zuständige Staatsanwaltschaft Potsdam verwies auf MAZ-Anfrage darauf, dass die Ermittlungen weiterhin laufen. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Staatsanwaltschaft bisher noch keine Angaben machen.

Von Johanna Apel