Schönefeld

In die langjährige Partnerschaft zwischen dem im Zentrum der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar gelegenen District Bayangol und der Gemeinde Schönefeld kommt neues Leben. Erstmals seit seinem Amtsantritt haben sich Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) und die Vorsitzende der Bezirksverordnetenversammlung in Bayangol, Semjidmaa Bayartulga, in dieser Woche zu einem Gespräch getroffen.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie fand das erste Kennenlernen nach rund zwei Jahren Pause nun per Videoschalte statt, an der neben den beiden Amtskollegen auch deren Stellvertreter sowie weitere Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnahmen.

Partnerschaft mit Bayangol seit 1998

Es ist kein Geheimnis, wie eng Hentschels Vorgänger im Amt, Schönefelds langjähriger Bürgermeister Udo Haase (parteilos), mit der Mongolei verbunden war. 1998 unterzeichnete die Gemeinde Schönefeld mit Bayangol, dem größten Stadtbezirk der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar, einen Kooperationsvertrag. Seither wurde die Partnerschaft traditionell durch abwechselnde jährliche Besuche und Feste gelebt.

Letztes Treffen mit Vertretern aus der Mongolei vor Beginn der Pandemie: Seit 2019 heißt eine Straße in Schönefeld-Nord „Am Bayangol-Park“. Quelle: Gerlinde Irmscher

Für fast alle war es nun der erste Kontakt in dieser städtepartnerschaftlichen Beziehung. Hentschel, der sein Amt im Dezember 2019 angetreten hatte, und seine Amtskollegin Bayartulga in Bayangol, die im Oktober 2020 ins Amt gekommen war, war es aufgrund der Pandemie bislang nicht möglich, sich kennenzulernen und auszutauschen.

Hentschel will enge Beziehung fortführen

Beide Seiten bekräftigten ihr starkes Interesse an einer Fortsetzung der Partnerschaft und sicherten sich gegenseitige Unterstützung zu. „Jahrelang verbindet beide Regionen eine Partnerschaft, die unter meinem Vorgänger Udo Haase mittlerweile zu einer Freundschaft geworden ist“, sagte Schönefelds Bürgermeister. Es sei sein großer Wunsch, diese besondere Beziehung auch in Zukunft fortzuführen. Nach einer kurzen persönlichen Vorstellung beider Seiten präsentierte er seiner Amtskollegin die wichtigsten in der Gemeinde anstehenden Projekte. Dazu zählten der INSEK-Prozess, das Projekt interkommunale Grundschule mit den Nachbargemeinden als auch, als eines seiner Herzensangelegenheiten, die Verlängerung der U-Bahnlinie 7.

Erstes Treffen im Sommer geplant

Besonderes Interesse zeigte Bayartulga an der Entwicklung der 170 Hektar großen Fläche im Schönefelder Norden, die im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs entwickelt werden soll und bot an, diese mitzugestalten. Zugleich warb sie für eine Unterstützung Schönefelds bei anstehenden Projekten in Bayangol. So sollen etwa im Rahmen einer Aktion eine Million Bäume in der Mongolei gepflanzt werden. Semjidmaa Bayartulga berichtete in diesem Zusammenhang über eine frühere gemeinsame Pflanzaktion ein einem nahegelegenen 50 Hektar großen Agropark. Mit Unterstützung Schönefelds würde sie dies gern wiederholen, erklärte sie.

Zu einem ersten Treffen zwischen Bayartulga und Hentschel könnte es bereits im Sommer kommen. Nach aktuellen Plänen soll es in diesem Jahr eine Fortsetzung des mittlerweile zur Tradition gewordenen Deutsch-Mongolischen Volksfestes in Waßmannsdorf geben.

Ursprünge der deutsch-mongolischen Freundschaft in Waßmannsdorf

Dort, in Waßmannsdorf, hat die mongolische Tradition ihren Ursprung. Durch den VE Gut Waßmannsdorf waren bereits im Jahr 1978 erste Beziehungen zu dem mongolischen Staatsgut Bor Nuur entstanden, die sich nach der politischen Wende ab 1992 fortentwickelten. Das Volksfest wurde zu einem Aushängeschild der beidseitigen Freundschaft, das über die Gemeindegrenzen hinaus Fans hat und Anerkennung genießt. Ob das Feste wie geplant stattfinden kann, hängt auch in diesem Jahr von der weiteren Entwicklung der Corona-Lage ab.

Von Josefine Sack