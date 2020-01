OP geglückt: Maja ist wieder gesund und munter

Fröhden

„Die OP ist sehr gut verlaufen. Maja ist ein völlig neues Tierchen“, berichtet Gabriele Loster vom Netzwerk Tierschutz Jüterbog/ Niedergörsdorf. Noch bis vor wenigen Tagen quälte sich die junge Katze mit einer Geschwulst – einem sogenannten Polypen – am Kehlkopf durchs Leben. Die junge Katze röchelte laut und hatte Probleme beim Fressen und Atmen (Die MAZ berichtete). Nur eine Operation in der Tierklinik Wittenberg konnte Maja helfen.

Gewissheit nach der OP: Maja ist wieder kerngesund

Mitte der vergangenen Woche war es dann endlich soweit: Maja wurde in Narkose gelegt und der Polyp entfernt. Inzwischen befindet sich das anderthalb Jahre alte Samtpfötchen wieder in einer der Pflegestellen des Netzwerkes und ist putzmunter. Wie Gabriele Loster berichtet, geht es Maja sichtlich besser. „Sie röchelt nicht mehr und frisst gut“, berichtet die Tierschützerin.

Darüber hinaus hat sich der anfängliche Verdacht der Tierärztin nicht bestätigt. Die Expertin vermutete, dass die junge Katze noch einen weiteren Polypen im Ohr habe. Für die Mitglieder des Netzwerkes Tierschutz hätten sich die OP-Kosten damit noch einmal auf rund 1000 Euro erhöht.

Bei den Voruntersuchungen im Dezember konnte die Tierärztin noch nichts Genaueres erkennen. Nach der Operation gab es von ihr aber endlich die Gewissheit: Bis auf den Polypen im Rachen, der nun entfernt wurde, sei Maja kerngesund.

OP-Kosten nach wenigen Tagen fast beglichen

Tierfreundin Gabriele Loster fiel nach dieser Nachricht ein Stein vom Herzen. Obwohl sie seit Jahren schon unzählige Tiere in Not gerettet hat, ist es für sie jedes Mal wieder etwas Besonderes, wenn ein Tier von seinem Leid befreit werden konnte. „Wir freuen uns ganz doll, dass alles so geklappt hat“, sagt Gabriele Loster im Namen des Netzwerkes.

Durch den MAZ-Artikel sowie zwei Aufrufe bei Facebook seien inzwischen auch die OP-Kosten von insgesamt 609 Euro fast komplett beglichen. Die Facebook-Beiträge wurden mit über 60 Mal auch fleißig geteilt. Viele waren auf Majas Schicksal aufmerksam geworden und wollten helfen. „Wir möchten allen lieben Menschen ganz sehr danken, die an Maja gedacht und für ihre OP gespendet haben“, kommentiert das Netzwerk unter dem Beitrag.

Geschwisterpaar soll zusammen vermittelt werden

Gabriele Loster hofft, dass Maja bald ein ganz normales Katzenleben führen kann. Sobald es der Katze besser geht, wollen die Tierschützer nach einem neuen zu Hause für sie suchen. Auch ihr Bruder Willi – der glücklicherweise von Anfang an gesund war – sucht noch nach einem neuen zu Hause bei einem Katzenfreund. „Wir würden die beiden gerne zusammen weitervermitteln“, erklärt Gabriele Loster. Wer Interesse an Maja und Willi hat, könne sich gerne an das Netzwerk wenden.

Darüber hinaus suchen die Tierschützer auch weiterhin nach ehrenamtlichen Unterstützern sowie Sach- und Geldspenden. Das Netzwerk Tierschutz betreut derzeit über 300 Katzen an mehr als 20 Futterstellen. Zusätzlich zu der kontinuierlichen Fütterung, schaffen sie zudem frostsichere Schlafplätze, setzen sich für die Kastrationspflicht ein und betreiben Aufklärungsarbeit, um das Tierleid zu verringern.

Von Isabelle Richter