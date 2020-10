Nachbarschaftspreis: Ludwigsfelder können abstimmen

Ludwigsfelde

Seit vergangener Woche stehen sie fest: die Nominierten für den Publikumspreis beim ersten Ludwigsfelder Nachbarschaftspreis. Noch bis zum kommenden Montag, 19. Oktober, können die Ludwigsfelder online über den Preisträger abstimmen. Zur Wahl stehen vier Projekte, die alle auf unterschiedliche Weise die Gesellschaft stärken wollen:

Aquaponics ist ein Projekt, das Menschen animieren will, sich gemeinsam um eine Art Wasserpflanzen-Farm mit Fischen zu kümmern. Die Initiatoren schlagen einen Gemeinschaftsraum für Mitglieder vor, in dem diese ihr Fachwissen, ihre Zeit oder ihr Geld für den Bau und Betrieb einer Indoor-Aquaponikfarm zur Verfügung stellen können. Die Teilnehmer sollen sich gegenseitig unterrichten und so Lernmöglichkeiten für alle Altersgruppen schaffen.

Der Chor Ahrensdorf bringt fast 20 Sänger zwischen 13 und 80 Jahren zusammen, die sich unter der musikalischen Leitung von Michael Schilke engagieren. Inzwischen singen längst nicht nur Ahrensfelder mit, sondern auch Menschen aus Genshagen, Gröben und Ludwigsfelde. „Durch unterschiedliche musikalische Projekte möchten wir noch mehr Sangesbegeisterte integrieren und unser nachbarschaftliches Publikum begeistern“, teilte der Chor mit.

Das Familienbündnis Ludwigsfelde stellt seit zwei Jahren immer wieder farbenfrohe Buddelkisten auf die Spielplätze der Stadt. Mittlerweile sind neun Kisten mit Spielzeug gefüllt, das für jeden Besucher frei nutzbar ist. „Teilen macht Spaß und das wollen wir auch schon den Kleinsten von Beginn an vermitteln“, sagt Niels Laag, Mitglied der Steuergruppe des Familienbündnisses und Organisator des Baby- und Kinderbasars, aus dessen Erlös die Kisten finanziert werden.

Der Heimat- und Verschönerungsverein „Ludwigsfelder Kieze“ veranstaltet seit vergangenem Jahr einen Herbstputz, bei Einwohner dem Müll und Schrott im Wald und auch in den Parkanlagen sammeln. In diesem Jahr lag das Augenmerk auf der Reinigung der Spielplätze.

Den Ideenwettbewerb „Ludwigsfelder Nachbarschaftspreis 2020“ hat die Rousseau Park GmbH in diesem Jahr zum ersten Mal initiiert – angelehnt an den Deutschen Nachbarschaftspreis. Ausgezeichnet werden engagierte Ludwigsfelder mit kreativen Projektideen zur Stärkung der Ludwigsfelder Gemeinschaft. Eine Jury wählt in den kommenden Wochen aus den Bewerbungen drei Gewinner aus. Der erste Platz ist mit 4000 Euro, der zweite mit 2000 Euro und der dritte mit 1000 Euro dotiert. Zusätzlich gewinnt der Sieger des Publikumspreises 4000 Euro. Die Gewinner werden am 28. Oktober bekanntgegeben. Für den Publikumspreis können die Ludwigsfelder noch bis Montag, 19. Oktober, auf der Internetseite www.ludwigsfelder-nachbarschaftspreis.de abstimmen.

Von Lisa Neugebauer