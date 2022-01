Zossen

Für manche Dorfbewohner ohne eigenes Fahrzeug werden Alternativen zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) immer wichtiger. Gerade sind Ferien, und gerade fahren deshalb keine Schulbusse. Damit haben etliche Orte im ländlichen Raum – vor allem in der Mitte des Kreises rund um die großen früheren Militärgebiete Wünsdorf, Kummersdorf und Sperenberg – für zwei Wochen wieder keinen fahrplanmäßigen Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Die Rufbus-Systeme im gesamten Landkreis gewinnen deshalb an Bedeutung. Derzeit läuft für Bewohner der drei Kommunen Zossen, Am Mellensee und Trebbin noch bis zum 14. Februar eine Umfrage, initiiert von den drei Gemeindevertretern Antje Schuster, Dirk Pehnert (beide UWG) und Tobias Janke (Linke) aus Am Mellensee. In Trebbin gibt es mit dem Kranic-h-Express bereits einen Rufbus, der gemeinsame Rufbus-Verbund mit der Gemeinde Am Mellensee und der Stadt Zossen soll im Frühjahr starten.

Auch Ortsbeiräte werden zu Haltepunkten befragt

Die drei Gemeindevertreter wollen möglichst noch im Februar einen Beschluss der Gemeindevertretung für weitere Haltepunkte in diesem Rufbussystem erreichen. Sie sollen zusätzlich zu den regulären Bushaltestellen ausgewiesen werden. Um ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, fragen die drei auch Ortsbeiräte, vorhandene Seniorenbeiräte, Schülersprecher, Kinder- und Jugendbeauftragte sowie in Jugendclubs.

Mit diesen Zahlen soll die Gemeindevertretung von Am Mellensee dann auf ihrer nächsten Sitzung am 15. Februar entscheiden, welche Wünsche zu zusätzlichen Haltepunkten an die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) weitergegeben werden.

Zusätzliche Haltepunkte wenn es sinnvoll ist

In der Begründung zu dieser Umfrage und einem erhofften Beschluss argumentieren sie, dass „zusätzlich zu den derzeitigen Haltestellen des ÖPNV können Haltepunkte definiert werden, wenn diese sinnvoll und nicht zu nah an bestehenden Haltestellen liegen“. So ließe sich für Bürger in den drei Gemeinden die Erreichbarkeit für Freizeit- und Erholungsziele, für Einkaufsstätten oder Arztpraxen spürbar verbessern, erklären die Initiatoren.

Der Sozialausschuss-Vorsitzende Pehnert war es bereits in der Vergangenheit, der das Thema Rufbus für die Gemeinde forciert hatte. Wer von den Einwohnern der drei Orte eigene Wünsche hat und mit der Beteiligung an der Bedarfsumfrage das Ergebnis mitbestimmen will, der kann das im Internet machen.

Von Jutta Abromeit