Petkus

Es waren nur vier Tage nach dem Beschluss des Nahverkehrsplans, den der Kreistag von Teltow-Fläming am vergangenen Montag gefasst hatte. Da standen die Verantwortlichen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming mit den Vertretern der Stadt Baruth und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal an der Bushaltestelle Merzdorfer Straße in Petkus zwischen Sporthalle und Skater-Hotel im zugigen Wind, der gern über die „Bergdörfer“, also den westlichen Ortsteilen der Stadt Baruth weht und dort viele Windräder antreibt.

Künftig soll nicht nur der Wind übers Land wehen, sondern auch Kleinbusse und Pkw die Menschen von einem Ort zum nächsten und künftig auch über den übernächsten hinaus transportieren. So ist seit dem 1. Mai für die Nutzer der Rufbus-Linie R 755 in Nuthe-Urstromtal nicht mehr Endstation in Lynow, Ließen oder Schöbendorf, sondern es geht weiter in den Baruther Raum. „Damit wird zum Beispiel auch das Gewerbegebiet in Baruth an das Rufbus-Netz angebunden und umgekehrt auch die Kreisstadt Luckenwalde“, freut sich Teltow-Flämings Landrätin Kornelia Wehlan (Linke).

Anbindung des ländlichen Raums

Denn genau die Anbindung des ländlichen Raums an die Städte war ein wichtiger Grund für die Einführung des angebotsorientierten Rufbussystems. In Nuthe-Urstromtal wird es schon länger praktiziert, in den östlichen Ortsteilen Baruths wurde die Linie R 799 vor genau einem Jahr eingeführt. Jetzt wurden auch die westlichen Ortsteile angebunden und mit Nuthe-Urstromtal zusammengelegt.

Thomas Bankert vom Fahrdienst der Johanniter ist unter anderem auch als Rufbus-Fahrer unterwegs. Quelle: Hartmut F. Reck

„Wir sind glücklich, dass wir jetzt eine Verbindung vom Westen der Gemeinde bis nach Baruth haben“, sagte Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). „Dieses Transportangebot gilt nicht nur für die Älteren“, betonte Baruths stellvertretender Bürgermeister Michael Linke.

2016 habe man 110.000 Rufbuskilometer zurückgelegt, 2020 bereits 325.000 Kilometer, berichtet Volker Fleischer, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF). „Für 2021 planen wir 520.000 Kilometer.“ Das entspreche etwa zehn Prozent der Gesamtleistung des Unternehmens. „Das ist schon eine Hausnummer und Beleg für den Landkreis, dass hier niemand abgehängt wird“, so Fleischer. „Der Rufbus ist nicht nur eine Ergänzung zum Liniennetz und zum Ballungsraum, sondern auch ein angebotsorientierter Ersatz auf hohem Niveau.“

Vorreiter im Land Brandenburg

Damit sei Teltow-Fläming im Land Brandenburg führend, betont Wirtschaftsförderungs-Dezernent Siegmund Trebschuh. Dazu tragen die Rufbus-Zentrale bei der Firma Wach und Schutz in Luckenwalde ebenso bei wie der Fahrdienst der Johanniter und die Taxiunternehmen Dietze Transporte in Jüterbog und Taxi-Press in Trebbin. Auch Dank der bisherigen Investitionen in die Digitalisierung mit modernen Bestellmöglichkeiten per App im Internet erfreue sich dieses Nahverkehrsangebot immer größerer Beliebtheit.

Der Rufbus fährt von Montag bis Freitag zwischen 5.30 und 21.30 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen zwischen 8.30 und 21.30 Uhr. Fahrtwünsche können rund um die Uhr online unter www.vtf-online.de/rufbusapp.html oder per Telefon täglich zwischen 5 und 17 Uhr unter 03371/62 81 81 gebucht werden. Die Bestellung muss spätestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn erfolgen. Die Kosten liegen beim normalen Tarif des Verkehrsverbunds Berlin Brandenburg (VBB) plus einem Euro Komfortzulage. Wer also eine VBB-Monatskarte hat, kriegt das Rufbusticket für einen Euro und das praktisch von Haus zu Haus.

Von Hartmut F. Reck