Teltow-Fläming

„Es ist doch so, dass sich viele Menschen über die Dinge in der Natur mit ihrer Heimatregion identifizieren. Damit das so bleibt, sind Naturdenkmale ein wichtiger Teil unserer Kultur und bei ihrem Erhalt ist dieser Aspekt fast noch wichtiger als der eigentliche Naturschutzaspekt“, sagt Helmut Brücher. Der Rohrbecker, der zu den vom Bundesamt für Naturschutz anerkannten Sachverständigen gehört, hat Bauchschmerzen, wenn er an die vom Landkreis beabsichtigte Streichung von 88 Naturdenkmalen aus der derzeitigen Denkmalliste denkt. Der neue Entwurf liegt seit Dezember bis zum 8. Februar bei der Unteren Naturschutzbehörde in Luckenwalde zur öffentlichen Einsicht aus und kann unter dem Link https://geoportal.teltow-flaeming.de/download/naturdenkmale-tf-2020/ nachgelesen werden.

Je älter, desto besonderer und schützenswerter

Auch die im Entwurf genannten Gründe für den Wegfall des Denkmalstatus sieht Brücher kritisch. „Im Normalfall ist es doch so, dass ein Baum, je älter er wird, umso besonderer und schützenswerter wird. Nun aber wird plötzlich bei vielen Bäumen, Baumgruppen oder Sträuchern einfach behauptet, sie hätten im Vergleich zu ihrem Umfeld keine besondere Bedeutung mehr“, wundert sich der Sachverständige.

Die 250-jährige Linde vor der Dahmer Marienkirche war stark geschädigt und fiel im vergangenen Sommer. Doch längst nicht für alle geplanten Streichungen von Naturdenkmalen gibt es einen so triftigen Grund. Quelle: Uwe Klemens

Die im Entwurf teilweise als Begründung für eine beabsichtigte Fällung genannte Verkehrssicherungspflicht kann Brücher nicht nachvollziehen. „Man muss dieser Pflicht nicht immer gleich mit der Säge nachkommen, sondern auch mit anderen Maßnahmen, zum Beispiel mit Absperrungen“, verweist Brücher auf Alternativen zum Denkmal-Erhalt.

Wie er hofft auch Kreistagsabgeordnete Ricarda Voigt (Bündnis 90/Grüne), dass sich Bürger bis zum Ende der Auslegungsfrist gegen die beabsichtigte Streichung zu Wort melden und ihrerseits Vorschläge machen, welche besonderen Gehölze zusätzlich auf die Liste gehören. Ansprechpartner hierfür ist Rainer Zimmermann, erreichbar unter Telefon 03371/608 25 03 oder per E-Mail an rainer.zimmermann@teltow-flaeming.de.

Von Uwe Klemens