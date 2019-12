Thyrow

Zwei Insassen eines SUV sind am Sonnabend bei Thyrow nur knapp einer Kollision mit einem Güterzug entgangen. Weil das Navigationsgerät vermutlich mit einer veralteten Software ausgestattet war, leitete es den Fahrer auf die alte B101. Die endet jedoch nach einer langen Geraden plötzlich mit einer querstehenden Leitplanke als Sackgasse. Direkt dahinter verläuft jetzt die Bahnlinie von Dresden nach Berlin.

Ursprünglich verlief die B101 in alter Form weiter geradeaus in Richtung Kerzendorf. Die neue Streckführung verläuft nur wenige Meter parallel und überquert die Bahnlinie mit einer Überführung. Der Fahrer bemerkte dies vermutlich aufgrund von veraltetem Kartenmaterial seines Navigationsgerätes zu spät und konnte sein Auto erst kurz vor dem Erdwall abbremsen. Erst im Gleisbett der Bahnlinie kam das Fahrzeug zum Stehen. Kurze Zeit später fuhr ein Güterzug direkt vorbei und verfehlte den Geländewagen nur knapp.

Zur Galerie Wil sein Navigationsgerät den Fahrer eines SUVs auf der B 101 in ein Gleisbett lotste, wäre es am Sonnabend bei Thyrow beinahe zu einer Katastrophe gekommen.

Kein Hinweis auf Sackgasse

Aufgrund erheblicher Schräglage und aufgeweichtem Untergrund am Gleisbett konnte der Fahrer seinen Geländewagen nicht mehr zurücksetzen. Dies bewerkstelligte dann die Feuerwehr und zog den SUV mit Hilfe eines Drahtseiles wieder zurück auf festen Untergrund. Anschließend setzte der Fahrer seinen Wagen zurück auf die Straße. Beide Insassen kamen nochmal mit dem Schrecken davon.

Laut Aussagen einiger Einsatzkräfte kam es erst vor kurzem an selber Stelle zu einem schweren Unfall. Dort fuhr ein Pkw in das Ende der alten Straße und walzte die Leitplanke auf mehreren Metern nieder. Merkwürdig: Eine eindeutige Kennzeichnung der Sackgasse durch ein entsprechendes Verkehrszeichen (z. B. Sackgasse o. ä.) fehlt an dieser Stelle gänzlich.

Mehr lesen

So jubeln die Klasdorfer über zusätzliche Bahn-Stopps in ihrem Ort

Auto prallt gegen Baum: Achtung, Vollsperrung!

Altmaier zu Tesla-Fabrik in Brandenburg: Bund hilft gern

Von MAZOnline