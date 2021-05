Fröhden

„Wir sind überglücklich, dass die Leute so ein großes Herz hatten“, sagt Gabriele Loster. Die Tierschützerin ist überwältigt von den vielen Reaktionen der letzten Wochen. Nach dem Aufruf des Netzwerkes Tierschutz für die Rettung von Fundkatze Heidi war die Spendenbereitschaft groß. Noch etwa sechs Wochen wird die junge Katze gegen FIP - eine Infektionskrankheit, die bei Katzen durch das Feline-Coronavirus ausgelöst wird und gegen die es bislang noch keine Impfung gibt –behandelt. Dank der zahlreichen Spender ist die Finanzierung nun gesichert. Eine deutliche Besserung ist bereits zu sehen. Keine Behandlung des FIP-Virus hätte für Heidi dagegen den sicheren Tod bedeutet.

Die etwa sechs Monate alte Katze wurde Ende März von den Tierschützern in einem Dorf bei Schönewalde (Elbe-Elster) gefunden. „Zum Glück“, sagt Gabriele Loster. Denn die Augen der Katze waren bereits stark vergrößert und getrübt. Beim Tierarzt gab es dann die bittere Gewissheit. Nur ein bestimmtes Medikament kann das Leben von Heidi retten. Die Mitglieder vom Netzwerk Tierschutz haben die Behandlung sofort begonnen. Die Gesamtkosten für drei Monate Spritzen: Rund 1400 Euro.

Aktuell ist der Innendruck auf dem rechten Auge noch zu hoch – die Tierschützerin hofft aber, dass sich auch dieses Problem in den kommenden Wochen der Behandlung löst. „Es geht der Kleinen wieder gut und das ist im Moment der größte Lohn“, sagt Gabriele Loster. Heidis Augen sind inzwischen deutlich klarer. Darüber hinaus hat Gabriele Loster weitere gute Nachrichten zu verkünden. „Sie kann schon wieder sehen. Wenn sie auf dem Fensterbrett sitzt, geht der Kopf hin und her.“ Heidi sei außerdem ein lebendiges Kätzchen. „Sie spielt und ist mobil“, erzählt die Tierschützerin.

Netzwerk freut sich über große Unterstützung

Freude herrscht bei ihr seit Wochen außerdem, weil die Anteilnahme an Heidis Schicksal riesig ist. Viele Tierfreunde waren nicht nur spendenbereit, sondern wirklich interessiert an der Arbeit des Netzwerkes. Ob telefonisch oder via Facebook – viele informierten sich bei Gabriele Loster regelmäßig über den Zustand der jungen Katze. Aber auch sonst bekommen die Tierschützer in der schweren Coronazeit besondere Unterstützung.

Von einem Aufruf im Winter als das Futter knapp wurde, zehrt das Netzwerk noch heute. „Es gibt immer noch Leute, die regelmäßig kommen und Futter bringen“, erzählt Gabriele Loster. „Darüber freue ich mich ganz doll.“ Auch eine kleine Geldreserve gibt es durch die aktuellen Geldspenden. Die Tierschützer können das alles gut gebrauchen, denn neben Heidi mussten auch schon wieder die nächsten Fälle behandelt werden. Für die junge Katze kamen die erfahrenen Retter gerade richtig. „Es ist gut, dass es so gelaufen ist. Ein Privater hätte sich damit vielleicht überfordert gefühlt“, so Gabriele Loster.

Von Isabelle Richter