Wahlsdorf

Das derzeitige Verbot, sich mit anderen Menschen zu treffen, zwingt vielerorts zur Suche nach Alternativen. Auch die traditionellen Lampionumzüge, mit denen Christen das Fest des Heiligen Martin begehen, wird es in diesem Jahr nicht geben. Die derzeit über kirchliche Netzwerke verbreitete Aktion „Laternen-Fenster“ ist als Möglichkeit gedacht, dennoch ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Jeder kann mitmachen und mit einem leuchtenden Fensterschmuck Vorübergehenden ein Stück Hoffnung spenden.

Harte Probe fürs Miteinander

Die Neu-Wahlsdorferin Sybille Bergk, die sich Anfang August entschied, ihrer geliebten Heimat Thüringen den Rücken zu kehren und zu ihrem Lebensgefährten zu ziehen, hat von der Fenster-Aktion durch eine Freundin erfahren und beschlossen, für die Aktion in ihrem neuen Heimatdorf zu werben. Nicht nur die christliche Botschaft des Lichts ist der 56-Jährigen dabei wichtig, sondern das menschliche Miteinander überhaupt, das durch die Coronakrise derzeit hart auf die Probe gestellt wird.

Sybille Bergk als Lektorin im Gottesdienst in Liepe. Quelle: Birgit Wohlauf

Abseits stehen gehört zu den Dingen, die Sybille Bergk nicht beherrscht und auch nicht lernen will. „Gleich auf der ersten Zusammenkunft der Kirchgemeinde, als es darum ging, die anstehende Wahl des Gemeindekirchenrates vorzubereiten, kam der Vorschlag, dass ich dabei mithelfen könne, den ich gerne aufgegriffen habe“, erzählt Bergk. Da es auf keiner Seite Berührungsängste gab, war sie im Nu integriert und fühlte sich bereits nach wenigen Wochen in Wahlsdorf zu Hause.

Wie wichtig Hoffnung und Solidarität sind, weiß Sybille Bergk, deren erster Mann vor 15 Jahren starb, aus ihrem eigenen Leben. Die beiden, damals noch halbwüchsigen Söhne zog sie alleine groß. „Die sonntäglichen Gottesdienst waren damals für mich die wenigen Momente, in denen ich mal runterfahren und nicht nur zu Gott, sondern auch zu mir finden konnte“, blickt die studierte Ökonomin auf die für ihre Familie damals besonders schwere Zeit zurück.

„Irgendwann spürte ich den Wunsch, mehr über Gott zu erfahren und dieses Wissen an andere weiterzugeben“, erläutert Bergk, warum sie 2013 neben ihrer Arbeit als Buchhalterin eine Ausbildung zur Gottesdienst-Lektorin begann, die sie ein Jahr später erfolgreich abschloss.

Auch in umliegenden Orten, wie hier in Wiepersdorf, gibt es bereits leuchtende Hoffnungszeichen. Quelle: Uwe Klemens

Auch als Mitarbeiterin auf dem christlichen Siloah-Hof im Thüringischen Neufrankenroda erlebte sie die Kraft, die gelebte Gemeinschaft Menschen geben kann. Nicht zuletzt ihre ehrenamtliche Arbeit als Begleiterin blinder Menschen auf ihren Urlaubsreisen gehört zu ihren weiteren, wichtigen Erfahrungen.

Aktion könnte durch den Advent begleiten

Die ersten beiden, von ihr gestalteten Gottesdienste in Wahlsdorf und Liepe liegen inzwischen hinter der Neu-Wahlsdorferin. Den Aufruf zur Fenster-Aktion hat sie ausgedruckt und in den Schaukästen der Kirchgemeinden platziert. „Die Aktion läuft ja bereits seit erstem November und soll bis zum Martinstag am 11. gehen, aber eigentlich könnten wir sie auch die Adventszeit hindurch weiter laufen lassen“, blickt sie voraus.

Ob es in Wahlsdorf in diesem Jahr am Heiligen Abend einen Gottesdienst geben wird, steht noch nicht fest, da derzeit niemand weiß, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt. „Möglicherweise machen wir ein Open-Air-Krippenspiel vor der Kirche, weil wir drinnen auf keinen Fall die Abstände einhalten können“, ist der aktuelle Stand der Überlegungen. Als Lektorin könnten dann Sybille Bergk auch diejenigen erleben, die sie bisher noch nicht kennen.

Von Uwe Klemens