Die MAZ gibt einen Überblick über die aktuellen Kinofilme, die in der Region laufen: Dumbledore muss in „Phantastische Tierwesen 3“ Grindelwald davon abhalten, die Macht an sich zu reißen und Stanton Carlisle nutzt in „Nigthmare Alley“ seine trickbetrügerischen Fähigkeiten auch für persönliche Vorteile.