Ortsverbindung bekommt neue Deckschicht

Voll gesperrt ist am heutigen Freitag und am Montag und Dienstag der kommenden Woche die Landes- und Ortsverbindungsstraße L 713 zwischen den Ortschaften Meinsdorf und Rinow. Grund hierfür ist die Sanierung der Deckschicht. Die dafür eingesetzte Technik benötigt die gesamte Fahrbahnbreite und wird nur für das Passieren der Schulbusse am Morgen und am Nachmittag zur Seite gerückt.

Am Wochenende dürfen Fahrzeuge passieren

Der erste Arbeitsschritt ist das Abfräsen der Fahrbahnmarkierungen, was am Freitag erfolgt. An Samstag und Sonntag wird die Vollsperrung noch einmal aufgehoben, bevor es am Montag mit dem Reinigen der Oberfläche mittels Hochdruckreiniger und dem Auftragen eines Spezialklebers sowie dem anschließenden Eintrag von Splitt weitergeht, erläutert Geschäftsführer Michael Winter von der beauftragten Straßenbau-Produkte-GmbH Landsberg.

„Unser Unternehmen hat sich auf die Sanierung von Straßendeckschichten und die Herstellung der entsprechenden Produkte spezialisiert“, sagt Winter. Das Aufbringen von Kleber und Splitt erfolgt in zwei Lagen, wobei zunächst grober Splitt unmittelbar nach dem Aufsprühen des Klebers zum Einsatz kommt und das Prozedere anschließend mit feinerem Splitt wiederholt und dann mit einer Walze zu einer glatten Deckschicht geformt wird.

Um 15 Jahre haltbarer

„Dabei werden alle vorhandenen Risse und Unebenheiten ausgeglichen, so dass die Straße um mindestens 15 Jahre haltbarer wird“, verspricht Winter. Auch die Wiederholung dieser Art von Sanierung sei möglich, aber nicht unbegrenzt, die da Straßendecke im Anschluss etwa einen Zentimeter höher liegt als zuvor.

„Diese Art der Sanierung kostet nur einen Bruchteil der klassischen Methode und ist auch deutlich umweltschonender, weil nicht abgefräst und kein neuer Asphalt aufgetragen werden muss“, erklärt Winter.

Regen darf nicht dazwischen kommen

Etwa die Hälfte der 4,8 Kilometer langen Ortsverbindung wollen die Bauleute am ersten Tag auf voller Breite geschafft haben und am Tag darauf fertig sein. Dazwischenkommen könne nur das Wetter, denn bei Regen haftet der Kleber nicht, so dass die Straßensperrung vorsorglich um einen Tag länger beantragt wurde.

Unmittelbar nach dem Walzen beider Splittschichten, also voraussichtlich am Dienstagabend, soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden, auch wenn dann noch keine Fahrbahnmarkierung aufgetragen wurde. Wegen loser Splittreste wird es in den ersten Tagen eine Reduzierung des erlaubten Fahrzeugtempos geben.

