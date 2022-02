Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

Shan Robitzky (M) als Ranji in einer Szene des Films «Träume sind wie wilde Tiger» . Quelle: DPA

„Spider-Man: No Way Home“: Der Superheldenfilm rund um Peter Parker läuft jeden Tag um 17 Uhr.

Ralph Fiennes als Lord Oxford in „The King´s Man – The Beginning“. Quelle: Twentieth Century Fox Film Corporation

„The King’s Man – The Beginning“: Der Spionagefilm über die Entstehung der Organisation King’s Man wird täglich um 20 Uhr gezeigt.

„Clifford, der große rote Hund“: Der Familienfilm mit dem großen, animierten Hund ist immer Montag, Dienstag und Mittwoch um 18 Uhr zu sehen.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“: Der animierte Musicalfilm läuft täglich um 15 Uhr und 17.45 Uhr. Diesmal will Koala Buster Moon die extravaganteste und schillerndste Bühnenshow präsentieren, die es je zu sehen gab. Während Moons Ensemble daran arbeitet, die spektakuläre Show auf die Beine zu stellen, macht sich der Koala auf die Suche nach der Rocklegende Clay, der ebenfalls bei der Show auftreten soll. Was als Traum von einem großen Erfolg beginnt, wird zu einer emotionalen Erinnerung an die heilende Kraft der Musik.

„In 80 Tagen um die Welt“: Der Kinderanimationsfilm orientiert sich am namensgebenden weltberühmten Roman und erzählt die Geschichte vom von Abenteuern träumenden Seidenäffchen Passepartout und dem frechen Entdecker-Frosch Phileas Frogg. Der Film kann bis Sonntag täglich um 15.15 Uhr geschaut werden. Ab Montag läuft der Film immer 15.30 Uhr an.

„Wunderschön“: Das Drama beschäftigt sich mit Geschichten von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen, Idealbildern und Persönlichkeit. Jeden Tag wird der Film um 15.15 Uhr, 17.30 Uhr 8außer Montag) und 20 Uhr gezeigt.

„The 355“: Die CIA-Agentin Mason Browne muss sich in diesem Action-Film im Kampf gegen eine global operierende Organisation mit ihren größten Konkurrentinnen verbünden. Täglich um 20 Uhr läuft der Actionfilm in Luckenwalde.

„Mein Sohn“: Die deutsche Tragikomödie steht im Zeichen von Kontrasten. er schwere Skateboard-Unfall ihres draufgängerischen Sohns Jason (Jonas Dassler) ist eine Zäsur im Leben der Fotografin Marlene (Anke Engelke). Als klar wird, wie schwerwiegend Jasons Verletzungen sind, kann nur eine spezielle Reha in der Schweiz helfen. Marlene entschließt sich, ihren Sohn selbst von Berlin quer durch Deutschland dorthin zu fahren. Während Marlene eine klare Route im Kopf hat, setzt Jason alles daran, seine Mutter davon zu überzeugen, dass sich das Leben vor allem auf Umwegen abspielt. Der Film wird als Extra-Vorstellung am Montag um 17.45 Uhr gezeigt.

Aktuelles aus dem Kino Capitol in Königs Wusterhausen

Karoline Herfurth als Sonja in dem Film "Wunderschoen". Quelle: Warner Bros

„Queen Bees“: Die Komödie handelt von der Seniorin Helen, die während der Renovierung ihres Hauses in ein Seniorenzentrum zieht. Hinter den Türen der „Pine Grove“-Senioren-Gemeinschaft trifft sie auf lustvolle Witwen, halsabschneiderische Bridge-Turniere und wird mit einer Brutstätte an stichelnden „Mean-Girls“ konfrontiert, wie sie sie seit der Highschool nicht mehr erlebt hat. All das lässt sie in Sehnsucht nach der Einsamkeit ihres Zuhauses zurück. Der Film läuft Donnerstag, Freitag und Samstag um 20 Uhr sowie Dienstag und Mittwoch 17 Uhr.

„Spencer“: Dezember 1991: In der Ehe zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales herrscht seit Langem Eiszeit. Trotz der wilden Gerüchte über Affären und eine Scheidung wird für die Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem königlichen Landsitz Sandringham ein Frieden verhängt. Es wird gegessen und getrunken, geschossen und gejagt. Diana kennt das Spiel. Dieses Jahr wird es eine ganz andere Wendung nehmen. Das biografische Drama wird am Donnerstag, Freitag und Samstag um 17 Uhr und Dienstag/Mittwoch um 20 Uhr gezeigt.

Neues im Cinestar Wildau

„Clifford, der große rote Hund“: Der Familienfilm wird täglich bis Sonntag um 14.30 Uhr und 17.25 Uhr gezeigt, ab Dienstag dann nur noch 17.25 Uhr.

„Encanto“: Der Disney-Streifen läuft täglich um 14.50 Uhr.

„House of Gucci“: Das Drama ist täglich um 19.50 Uhr (außer Montag) zu sehen.

„The King’s Man – The Beginning“: Der Spionagefilm läuft täglich um 16.50 und 19.50 Uhr (außer Montag, Samstag auch um 22.45 Uhr.

„Matrix: Resurrections“: Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves läuft täglich (außer Montag) um 19.40 Uhr. Zusätzlich gibt es den Film am Samstag um 22.50 Uhr zu sehen.

Der Film "Spencer" mit Kristen Stewart als Lady Di. Quelle: Photo Credit: Pablo LorrainPhoto Credit: Pablo Lorrain

„Paw Patrol: Der Kinofilm“: Der Animationsfilm ist jeden Tag um 14.40Uhr zu sehen.

„Scream 5“: Der Horrorfilm läuft täglich 20.30 Uhr (außer Montag), Samstag gibt es den Film auch um 23.15 Uhr zu sehen.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“: Der Animationsfilm ist in 3D um 14.15 Uhr (außer Donnerstag) und um 17.10 zu sehen. Am Sonntag gibt es zusätzlich eine 3D-Vorstellung um 11.45 Uhr. In 2D kann der Film täglich um 15.10 Uhr, 17.40 und 19.45 Uhr geschaut werden. Am Sonntag auch um 12.30 Uhr in 2D.

Die Schauspielerin Emilia Maier in einer Szene des Films „Die Schule der magischen Tiere“. Quelle: Wolfgang Aichholzer

„Die Schule der magischen Tiere“: Der Familien-Abenteuerfilm ist jeden Tag um 14.50 Uhr zu sehen.

„Spencer“: Die Biografieverfilmung um Lady Di wird Freitag, Sonntag und Dienstag um 17.20 Uhr gespielt.

„Spider-Man: No Way Home“: Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft in 3D täglich um 17.15 und 19.40 Uhr. In 2D ist der Film täglich 14.15 Uhr, 16.45 Uhr und 20.00 Uhr zu sehen. Am Samstag gibt es auch 22.30 Uhr eine 2D-Vorstellung.

„Venom 2: Let there be carnage“: Der Film mit dem ungleichen Antihelden-Duo wird am Samstag um 23.15 Uhr gezeigt.

„In 80 Tagen um die Welt“: Der Familien-Animationsfilm läuft in Wildau bis Sonntag jeden Tag um 15 Uhr und um 17 Uhr. Sonntag kann der Film auch um 12.20 Uhr geschaut werden. Nächsten Dienstag und Mittwoch ist der Film dann nur noch 17 Uhr zu sehen.

Seidenäffchen Passepartout möchte in 80 Tagen um die Welt reisen. Quelle: DPA

„Ths Sadness“: Nach einem Jahr der Pandemiebekämpfung lässt die frustrierte taiwanesische Bevölkerung die gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen der Regierung zunehmend außer Acht. Der perfekte Zeitpunkt für das bislang eher ungefährliche Alvin-Virus, zu mutieren und als unaufhaltsame Seuche im ganzen Land zu wüten. Wer infiziert wird, fühlt sich dazu gezwungen, die grausamsten Dinge zu tun. Der Zombiestreifen läuft täglich um 20.15 Uhr (außer Montag) und am Samstag zusätzlich um 22.45 Uhr.

„Träume sind wie wilde Tiger“: Der Familienfilm wird jeden Tag um 14.40 Uhr und 17.10 Uhr gezeigt. Eine zusätzliche Vorstellung gibt es auch am Samstag um 12 Uhr. Erzählt wird die Geschichte vom zwölfjährige Ranji, der aus Mumbai weggehen und mit den Eltern nach Deutschland ziehen soll. Er träumt davon, in einem Film seines Lieblings-Bollywood-Stars mitzuwirken und findet bald neue Freunde.

Von MAZonline