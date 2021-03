Langenlipsdorf

Ende 2020 wurden die Sanierungsarbeiten an der Kreuzung im Niedergörsdorfer Ortsteil Langenlipsdorf beendet. Für viele Verkehrsteilnehmer hat sich die Situation damit verbessert. Denn Bodenwellen und Vertiefungen waren damit passé. Auch die Sicherheit sollte durch die Fahrbahnverengung und einen breiten Gehweg erhöht werden. Im Sozialausschuss der Gemeinde Niedergörsdorf gab es jetzt jedoch Kritik an dem Ergebnis.

Aus Sicht von Gemeindevertreterin Edeltraut Liese (Linke) – selbst Seniorin – ist die Kreuzung auch nach dem Ausbau nicht sicher für Fußgänger. Vor allem für Menschen mit Behinderung oder Senioren sei die Überquerung ihrer Meinung nach problematisch. „Über diese Kreuzung kommt keiner mit einem Rollstuhl oder einem Rollator“, argumentierte Liese im Sozialausschuss. Hinzu käme, dass ein Gehweg bis zum Dorfgemeinschaftshaus fehle. Für Edeltraut Liese unverständlich. Sie erklärte: „Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber ich finde es sehr befremdlich.“

Wie Ron Peterson daraufhin erklärte, sei eine entsprechende Abnahme unter Betrachtung der Verkehrssicherheit für Behinderte erfolgt. Demnach gebe es Querungshilfen, an denen sich Sehbehinderte orientieren können. So sind im Pflaster etwa Leitsysteme verbaut, die Sehbehinderte darauf aufmerksam machen, dass vor ihnen die Straße beginnt. „Damit sind den Vorgaben der Behindertenbeauftragten vom Landkreis Teltow-Fläming Folge geleistet worden“, so der Bauamtsleiter weiter. Diese sei laut Peterson auch bei der Abnahme vor Ort gewesen. Weil die Gemeinde Niedergörsdorf jedoch nicht an der Maßnahme beteiligt war, schlug Peterson vor, das Problem noch einmal bei den Zuständigen anzusprechen.

Kritisiert wurde auch der Weg zum Dorfgemeinschaftshaus (hinterstes Haus auf der rechten Seite). Einen Gehweg gibt es nur auf der gegenüberliegenden Seite. Die Überquerung der Straße sei aus Sicht des Landesbetriebes jedoch unproblematisch. Quelle: Isabelle Richter

Peterson machte Edeltraut Liese allerdings nicht viel Hoffnung, dass an der Kreuzung nachträglich noch etwas geändert wird. Denn wenn im Abnahmeprotokoll nachgewiesen werden könne, dass die vorhandenen Querungshilfen den Ansprüchen genügen, dann gebe keinen Grund dafür. Das bestätigt am Dienstag auch Guido Güthling.

Dem Leiters der Straßenmeisterei Luckenwalde zufolge habe man die Sache inzwischen noch einmal geprüft und festgestellt, dass alle geforderten Kriterien mit dem Absenken der Bordsteine sowie einem eingearbeiteten Leitsystem für Sehbehinderte erfüllt sind. Laut Güthling sogar über das Maß hinaus. Zudem wurde der Weg zum Dorfgemeinschaftshaus gleich mit asphaltiert. Gegenüber befindet sich auch ein Gehweg, von dem man über die Straße zum Objekt gelangen kann.

Kein hohes Verkehrsaufkommen

Die Meinung, dass Behinderte und Senioren die Kreuzung nur schwer passieren können, teilt Güthling nicht. Seine Großmutter habe die Kreuzung mit Rollator auch schon mehrfach ohne Schwierigkeiten überquert, erzählt er und ergänzt: „Wir haben dort ein Verkehrsaufkommen von unter 1.000 Fahrzeugen in 24 Stunden. Wenn man kurz wartet, kommt man ohne Probleme über die Kreuzung.“ Sollte trotzdem ein weiterer Gehweg gefordert werden, so müsse sich die Gemeinde selbst um den Bau und die Finanzierung kümmern.

