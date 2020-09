Ludwigsfelde

Dass einem der Traumjob nicht einfach vor die Füße fällt, merken viele Jugendliche spätestens mit nahendem Schulabschluss. Denn dann heißt es: sich für eine Ausbildung oder ein Studium entscheiden. Bei der Auswahl helfen können im Idealfall Praktika, in denen die Jugendlichen schon einmal testen können, was ihnen liegt und gefällt. Doch schon wieder ein Problem: Was für Firmen und Jobs es überhaupt gibt und welche davon Praktika anbieten, wissen viele nicht. Wie auch?

Stadt stellt Plattform

Um Jugendliche dabei zu unterstützen, ein Praktikum zu finden, hat die Stadt Ludwigsfelde jetzt ein Online-Portal auf ihrer Homepage eingerichtet. Unter www.ludwigsfelde.de/praktikum finden Suchende ganz unkompliziert Unternehmen aus der Region, die Praktika anbieten – inklusive Voraussetzungen, Bewerbungsanforderungen und Kontaktdaten zur Firma.

Und auch für Unternehmen ist es leicht, auf der Plattform ein Praktikum anzubieten: Mit nur wenigen Klicks lässt sich die Anzeige veröffentlichen. „Der Wunsch und die Idee einer solchen Plattform kamen bei Gesprächen von Gewerbetreibenden beziehungsweise Handwerkern mit Bürgermeister Andreas Igel auf“, sagt Stadtsprecher Kevin Senft. Ziel sei es, den Jugendlichen die Chance zu geben, zum Beispiel auch handwerkliche Berufe kennenzulernen und sie im besten Fall für eine anschließende Ausbildung zu begeistern.

Bisher erst zehn Plätze im Angebot

Bisher bieten erst zehn Betriebe einen Praktikumsplatz auf der Plattform an. Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) versucht daher, bei Veranstaltungen mit Unternehmern für das Angebot zu werben. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, um nach Fachkräfte-Nachwuchs zu suchen, sagte er beim Unternehmerstammtisch. Die Jugendlichen seien ein Baustein beim angestrebten „gesunden Wachstum“ der Stadt.

Katharina Fichtner, Leiterin des IHK-Regional-Centers Teltow-Fläming, begrüßt das Angebot und fordert Unternehmen auf, sich an der Plattform zu beteiligen. „Wenn Unternehmen die Coronakrise langfristig bewältigen wollen, sollten sie die Gewinnung von betrieblichem Nachwuchs im Blick behalten“, sagt sie.

Von Lisa Neugebauer