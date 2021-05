Dahme

Die Umsetzung des so genannten Digital-Pakts Schule, also die Ausstattung der Schulen mit moderner Computertechnik, kommt im Amt Dahme zunehmend voran. In der Woche vor Pfingsten konnten sich die Lehrer und Schüler der Dahmer Grund-, sowie der Otto-Unverdorben-Oberschule über die lange erwarteten Tablets freuen.

Amtskommunen tragen zehn Prozent der Kosten

Ermöglicht wurde die Anschaffung von insgesamt 70 Geräten durch Fördergelder des Landes, sowie einem zehnprozentigen Eigenanteil des Dahmer Amtes, das Schulträger ist. „Ich freue mich, dass wir die Haushaltsmittel für die Stemmung des Eigenanteils so kurzfristig beschaffen konnten,“ freute sich Dahmes Bürgermeister Thomas Willweber (FWG/CDU) während der Übergabe. Insgesamt wurden 38.600 Euro allein in die Geräte investiert. Hinzu kommen 6.800 Euro für Software, Lizenzen und ein software-basiertes Geräte-Management-System, die das Amt allein finanzieren muss.

Übergabe der Tablets an der Grundschule Dahme v.l.n.r.: Lehrer Kevin Kühne, Schulleiterin Franka Mann, Bürgermeister Thomas Willweber und Amtsdirektor David Kaluza. Quelle: Amt Dahme

Abgeschlossen ist die Umsetzung des Gesamtpaketes Digitalpakt damit noch nicht, sondern nur die Phase der Gerätebeschaffung. Bevor diese von den 258 Grund-, sowie 182 Oberschülern und ihren Lehrer ohne Einschränkung auch innerhalb der Schule genutzt werden können, müssen noch das Elektro- und Datennetz der Grundschule, sowie das Datennetz im Unverdorben-Haus erweitert werden. Auch ein neues Computerkabinett soll hier entstehen.

Bauchschmerzen hat Amtsdirektor David Kaluza beim Blick auf die Folgekosten. Sowohl bei der Pflege des Datennetzes, als auch bei der laufenden Erneuerung veralteter Geräte gibt es vom Land bislang keine Signale zur Kostenübernahme.

Von Uwe Klemens