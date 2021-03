Jüterbog

„Wasser zieht mich immer an“, sagt Christian Watermann und blickt etwas verträumt auf einen der beiden Frankenförder Teiche. „Leider ist das hier in der Gegend etwas rar.“ Das dürfte der Grund sein, warum der 30-Jährige so gerne an diese Teiche fährt, die am Wanderwegenetz Pechüle-Frankenfelde liegen und zu seinem „Revier“ gehören.

Seit vergangenem Herbst arbeitet Christian Watermann für die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg als Liegenschaftsbeauftragter. Als neuer und zusätzlicher Mitarbeiter unterstützt er seinen Kollegen Andreas Haufe, mit dem er das gemeinsame Büro in der Jüterboger Mönchenstraße teilt. Außerdem stehen ihnen noch zwei „Bufdis“, also Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligenprogramms, zur Seite.

Riesige Flächen

Der Stiftung gehören große Teile der beiden ehemaligen militärischen Truppenübungsplätze (TÜP) „Jüterbog“ und „Heidehof“. Allein auf dem TÜP Jüterbog mit seinen 9.280 Hektar verwaltet die Stiftung rund 7.200 Hektar, um diese Fläche wieder in eine unberührte Wildnis zu verwandeln.

Der nur wenige Kilometer entfernte „Heidehof“ ist mit seinen 12.000 Hektar noch größer. Hier betreut die Stiftung zirka 2.700 Hektar.

In beiden Bereichen ist es die Aufgabe der Liegenschaftsbeauftragten, die rund 30 Kilometer langen Wanderwege zu pflegen, die Verkehrssicherung zu gewährleisten durch Baumkontrollen und die ständige Überprüfung der Waldbrand-Schutzstreifen. Weitere Aufgaben sind das Monitoring, also die Beobachtung und Dokumentation der Flächen, und das Vorgehen gegen illegale Befahrung, was wohl ein größeres Problem auf den Flächen ist. Vor seien es Motocross-Fahrer, die hier die Wildnis stören, ärgert sich Watermann. Außerdem gehört es zu ihren Aufgaben, Führungen anzubieten, was derzeit wegen der Corona-Pandemie aber nicht stattfinden darf.

Beruf des Rangers im Ausland kennengelernt

Der staatlich anerkannte Natur- und Landschaftspfleger ist schon von seiner Ausbildung und von seinem Beruf her ein Naturliebhaber. Ursprünglich hatte er eine Ausbildung zum Bauzeichner gemacht und als Falkner gearbeitet. „Bei zwei längeren Auslandsaufenthalten in Neuseeland und in Australien habe ich den Beruf des Rangers kennengelernt und war ganz begeistert, dass es hier auch solche Jobs gibt“, sagt er, auch wenn diese Jobs hier etwas komplizierter klingen. Also hat er noch eine Ausbildung zum Natur- und Landschaftspfleger gemacht.

Christian Watermann ist neuer Liegenschaftsbeauftragter der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Quelle: Hartmut F. Reck

Christian Watermann stammt ursprünglich aus Dresden, ist in der Altmark in der Nähe von Salzwedel aufgewachsen und hat die letzten Jahre in Göttingen gelebt und bei einem Umweltplanungsbüro für Landschaftsarchitekten und Umweltplaner gearbeitet. Im vergangenen September ist er mit seiner Frau und dem dreijährigen Töchterchen nach Jüterbog umgezogen, um hier seinen neuen Job anzutreten.

Als Falkner hat Christian Watermann auch eine besondere Zuneigung zu Vögeln. Ein weiterer Grund, die Frankenförder Teiche aufzusuchen. „Das ist ein schöner Fleck“, sagt er, „hier kann man unter anderem den Eisvogel beobachten.“ Im Hintergrund zirpt und zwitschert es, auch wenn der Frühling noch nicht ganz ausgebrochen ist. „Hören Sie den Zwergtaucher?“, fragt er. „Äh, meinen Sie das Zwitschern’“, frage ich zurück. „Ach was“, antwortet er, „das sind doch die Meisen. Ich meine den Zwergtaucher, der so kichert.“

Hinter den Teichen erstreckt sich eine weite Heidelandschaft, die zum Wandern einlädt. Quelle: Hartmut F. Reck

Es ist schon erstaunlich, dass man hier unweit der Straße zwischen Luckenwalde und Frankenförde mitten in der Natur steht. Hinter den künstlich ausgehobenen Teichen erstreckt sich eine vielfältige Landschaft aus Heide, Pionierwäldern, Sanddünen bis hin zu Feuchtgebieten und älteren Wäldern. Neben den zwitschernden Meisen und „kichernden“ Zwergtauchern leben hier seltene Arten wie Fischotter, Bechsteinfledermäuse, der Wiedehopf und ein Wolfsrudel.

Auch wenn es zurzeit keine Führungen gibt, darf man die Stiftungsflächen auf eigene Faust erkunden und begehen, aber eben nicht befahren, allerhöchstens mit dem Fahrrad. So führt ein Wanderwegenetz von Frankenfelde bis Pechüle und Abzweigungen nach Felgentreu und Richtung Frankenfelde durch das Wildnisgebiet. Ein anderer Wanderweg führt rund um den Wurzelberg. Am Rande dieser Wanderwege stehen Informationstafeln, die auch von den Rangern beziehungsweise Liegenschaftsbeauftragten gepflegt werden. Nähere Informationen unter www.stiftung-nlb.de

Von Hartmut F. Reck