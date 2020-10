Niederer Fläming

Einen Dienstwagen der besonderen Art gibt es seit Anfang Oktober in der Gemeinde Niederer Fläming. In der größten Gemeinde des Dahmer Amtes sind auch die Wege zwischen den beiden Kindertagesstätten, Schule, Hort und Verwaltungssitz lang. Seit langem wurde deshalb über die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs für das Personal der Kindereinrichtungen nachgedacht und vor einigen Monaten die Verwaltung damit beauftragt, die preiswerteste Finanzierungsvariante herauszufinden.

Umwelt-Gedanke auf dem Wunschzettel

Auf dem Wunschzettel der Gemeindevertreter stand dabei auch, dass das Fahrzeug möglichst über einen umweltfreundlichen Antrieb verfügen sollte. Als mögliche Varianten kamen Erdgasantrieb, wie sie in den übrigen drei Dienst-Pkw des Amtes verbaut sind, ein so genannter Hybrid-Motor, der wahlweise mit Gas oder Benzin fahren kann, oder einer Elektrofahrzeug in Frage.

Bereits vor vier Jahren hatte die damals noch nicht zum Dahmer Amt gehörende Kommune über die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs nachgedacht und von ihrer Verwaltung über mehrere Monate hindurch einen solchen Wagen testen lassen. Die hohen Anschaffungskosten und die Reichweite überzeugten damals nicht, so dass es nach dem Test doch ein klassischer Verbrenner wurde.

Doch die Technologie hat sich weiterentwickelt und die Preise sind moderater geworden. Auch diesmal gab es vor der Kaufentscheidung eine einwöchige Testphase, in der der getestete Skoda-Citigo in allen Punkten überzeugte. Auch die Reichweite von rund 270 Kilometern pro Akkuladung und die Dauer von rund 16 Stunden für den Ladevorgang wurden im Test als alltagstauglich eingestuft.

Eigene Ladestation spart Kosten

Für das Laden verfügt die Kommune bereits in Werbig über eine an eine gemeindeeigene Photovoltaikanlage angeschlossene Ladestation und erweist sich damit erneut als Vorreiter in Sachen Elektromobilität.

Die Prüfung, ob ein alternativer Antrieb sinnvoll und finanziell machbar ist, sei bei der Neuanschaffung von Dienstfahrzeugen des Amtes generell vorgesehen, sagt Amtsdirektor David Kaluza, der vor vier Jahren noch Bürgermeister im Niedereren Fläming war und schon damals den Test des E-Autos unterstützte. Auch für die noch ausstehenden Anschaffungen je eines Fahrzeugs für die Amtsverwaltung und für die Gemeinde Niederer Fläming werde man darauf achten.

Der neue Citigo wurde vorerst für drei Jahre mit einer monatlichen Rate von 250 Euro geleast, die alle Kosten abdeckt.

