Niederer Fläming

Nach langer Corona-Pause tagte in dieser Woche der Seniorenbeirat der Gemeinde Niederer Fläming. Neben dem Nachdenken darüber, wie die in diesem Jahr wegen dem Ausfall der Gemeinde-Seniorenfeier nicht verbrauchten Fördergelder sinnvoll verwendet werden könnten, stand die Vorstellung des neuen Landes-Programms „Gut Älterwerden im vertrauten Wohnumfeld“ im Mittelpunkt der Zusammenkunft.

Der demografische Wandel wird wichtige Aufgabe

„Wir sollten gucken, ob wir uns das eine oder andere Körnchen herauspicken können, denn wir kommen nicht drum herum, uns mit dem demografischen Wandel zu befassen“, warb Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) unter Verweis auf die Statistik. Schon heute beträgt der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung 25 Prozent und wird 2030 nach Hochrechnungen ein Drittel betragen. Dass dies aufgrund des für bewilligten Projekte zu leistenden Eigenanteils für seine Kommune eine Herausforderung ist, weiß auch Wäsche. Für in der Haushaltssicherung stehende Kommunen beträgt der Eigenanteil statt 25 nur noch 10 Prozent, ist aber angesichts der komplett leeren Kasse immer noch immens.

Ausführlich erläuterte Eva Gehltomholt, Referentin der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier (FAPIQ), die Ziele des neuen Förderprogramms, das zwar schon im Frühjahr in Potsdam beschlossen wurde, aber erst jetzt in den Kommunen beworben wird. „Die wichtigsten Themenfelder sind die Schaffung von räumlichen Versorgungsstrukturen, vor allem im ländlichen Raum, wo diese am schwächsten sind, die Schaffung wohnortnaher Alternativen für ältere Menschen, denen das eigene Haus plötzlich zu groß ist, der Ausbau von Quartier-nahen Angeboten in der ambulanten, Kurzzeit und Ganztagspflege und die Förderung von Initiativen zur Alltagsunterstützung“, erläuterte Gehltomholt.

Es geht um Teilhabe am öffentlichen Leben

Gerade beim letzteren Thema ist die Bandbreite förderfähiger Projekte und der kommunale Handlungsspielraum immens. „Hauptzielgruppe sind Pflegebedürftige und deren Angehörige. Denn 75 bis 80 Prozent der Pflegebedürftigen leben zu Hause und brauchen einerseits Entlastung, haben aber auch wenig Möglichkeiten zur Teilhaben am öffentlichen Leben“, sagt Gehltomholt, die anhand zahlreicher Beispiele den Handlungsspielraum erläutert.

Die Kooperation mit örtlichen Vereinen, Unternehmen oder der Feuerwehr besitzt viel Potenzial. Kaum ein Feuerwehrmann, Geschäftsinhaber oder Mitarbeiter einer Verwaltung weiß beispielsweise, wie er mit einem demenzkranken Menschen richtig umgeht. Schulungen nützen allen Beteiligten und werden ebenso gefördert, wie die Schaffung von speziellen Angeboten für Ältere und Pflegebedürftige.

Ausführliche Informationen zum Förderprogramm sind im Internet unter www.fapiq-brandenburg.de zu finden und die Beratung ist kostenlos.

Von Uwe Klemens