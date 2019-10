Persönliche Beratung bei schwierigen Ausbildungsfragen

Jüterbog

Simone Kahle ist seit 2010 Ausbildungsberaterin bei der Handwerkskammer (HWK) Potsdam und damit Ansprechpartnerin für Ausbildungsbetriebe und Lehrlinge, sondern auch für Eltern, Berufsschulen, die Agentur für Arbeit oder Lehrlingswarte der Innungen. Wenn sie bei Konflikten oder in rechtlichen Fragen nicht mehr weiter wissen, hilft Simone Kahle weiter. Bisher lief das überwiegend telefonisch. Allerdings berichtet die Ausbildungsberaterin: „Viele wissen gar nicht, dass sie uns anrufen können oder trauen sich noch nicht so richtig.“ Mit einem in diesem Jahr neu gestarteten Projekt möchte die HWK Potsdam diese nun Kommunikation stärken.

Diskussion über allgemeine und spezielle Themen

Unter der Überschrift „Ausbildungsberatung vor Ort“ tourt Simone Kahle durch Westbrandenburg. Am Dienstag war sie in der Kreishandwerkerschaft Teltow-Fläming in Jüterbog zu Gast. Das neue Angebot richtet sich konkret an Ausbildungsbetriebe und Unternehmen, die an der Ausbildung interessiert sind.

Verschiedene Themen kamen am Dienstag zur Sprache. Darunter allgemeine Fragen wie die Regelung von Raucherpausen und Handynutzung während der Arbeitszeit – aber auch spezielle Fälle: Etwa, was die richtige Vorgehensweise ist, wenn ein Ausbilder feststellt, dass sein Lehrling unter Drogeneinfluss am Arbeitsplatz erscheint, wurde diskutiert.

Viele Lehrlinge sind nach der Ausbildung weg

Darüber hinaus sprachen Heiko Paul von der Bäckerei Paul und Holger Kaiser von der Elektroinstallation & Metallbau GmbH die Problematik des Wegganges frisch ausgebildeter Nachwuchskräfte an. Viele würden sich in den kleinen Betrieben zwar ausbilden lassen, nach dem Abschluss jedoch zu einem größeren Betrieb wechseln. Für die Ausbilder ein Problem – schließlich habe man für die Ausbildung des Lehrlings bezahlt und am Ende doch wieder keine Fachkraft.

„Ich finde, da müsste es eine Regelung geben. So eine Art Ablösesumme wie beim Fußball. Wenn einer nach der Ausbildung fünf Jahre im Betrieb gearbeitet hat, kann er ja gehen, aber direkt danach sollten die Kosten für die Ausbildung vom anderen Betrieb übernommen werden. Immerhin liefern wir ihnen eine fertige Fachkraft“, so Holger Kaiser.

Auch 2020 soll es die Beratung vor Ort geben

Ebenfalls kritisiert wurde das Unterrichtssystem an den Berufsschulen. Oft treffen in den Klassen Lehrlinge mit so unterschiedlichem Leistungsniveau zusammen, dass eine vernünftige Ausbildung aller Schüler schwierig sei.

Auch im kommenden Jahr soll die „Ausbildungsberatung vor Ort“ fortgesetzt werden. Simone Kahle hofft dann auf noch mehr Interesse, um Schwerpunkte zu diskutieren.

Als Ansprechpartnerin ist sie zudem unter Tel. 0331/3703191 oder E-mail: simone.kahle@hwkpotsdam zu erreichen.

Von Isabelle Richter