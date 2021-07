Neues im Kino in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos in Luckenwalde, Wildau und Dahme laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino Luckenwalde

„Die Croods – Alles auf Anfang“ ist täglich 15.15 Uhr und 17.30 Uhr zu sehen. Die Croods sind die erste Urzeitfamilie, die sich in einer aufregenden neuen Welt mit allerlei Gefahren behaupten muss. Richtig chaotisch wird es, als sie auf eine Familie treffen, die scheinbar in der Evolution schon ein paar Stufen weiter ist.

Die neue Fortsetzung „Fast & Furios 9“ läuft ab Donnerstag, 15. Juli, jeden Tag um 17 Uhr, 19.30 Uhr und 20 Uhr. Zu Beginn seines neuen Abenteuers ist Dom Toretto abgetaucht und genießt mit Letty und seinem Sohn Brian das ruhige Leben auf dem Land. Doch Dom und Letty wissen sehr genau: Ihr friedliches Idyll ist ständig in Gefahr. Diesmal ist Dom durch eine neue Bedrohung gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen, wenn er die Menschen, die er am meisten liebt, beschützen will. Und so bringt er noch einmal seine Crew zusammen, um eine weltweite, extrem gefährliche Verschwörung zu stoppen.

Vin Diesel als Dom in einer Szene des Films "Fast & Furious 9". Quelle: DPA

Die Kinderkomödie „Peter Hase 2“ läuft zweimal täglich um 15.45 Uhr und 17.45 Uhr und erzählt die Geschichte des frechen Langohrs weiter. Thomas McGregor und seine einstige Nachbarin Bea sind mittlerweile verheiratet und haben sich daran gewöhnt, ihr Leben gemeinsam mit Peter und seiner Hasenfamilie zu verbringen. Doch auch wenn Peter sich redlich Mühe gibt, ein braver Mitbewohner zu sein, wird er seinen Ruf als Chaosstifter und Schlawiner nie ganz los.

Die Neuverfilmung „Catweazle“ ist täglich um 15.30 Uhr zu sehen. Der 12-jährige Benny entdeckt in seinem Keller den kauzigen Magier Catweazle, (gespielt von Otto Waalkes), der sich versehentlich aus dem 11. Jahrhundert in die Jetztzeit katapultiert hat. Gemeinsam stürzen sich die beiden in ein Abenteuer.

„Godzilla vs. Kong“ kann man jeden Tag um 20.15 Uhr sehen. Kong und seine Beschützer befinden sich auf einer gefährlichen Reise, um die wahre Heimat des Giganten zu finden. Mit dabei ist auch Jia, ein junges Waisenmädchen, zu dem Kong eine starke Bindung aufgebaut hat. Unerwartet kreuzen die Reisenden den Weg des wütenden Godzilla, der eine Schneise der Verwüstung über den Erdball zieht.

Otto Waalkes verkörpert den Zauberer Catweazle in der aktuellen Neuverfilmung. Quelle: Tobis Film

„Eine Frau mit berauschenden Talenten“ ist eine Krimikomödie, die am 19. Juli als Sondervorstellung um 17.45 Uhr gespielt wird. Patience ist selbstbewusst, unabhängig und vor allem schlagfertig. Nur bei ihren Finanzen ist Luft nach oben. Als Dolmetscherin im Drogendezernat übersetzt sie abgehörte Telefonate der Drogenszene und ist dafür massiv unterbezahlt. Als das kostspielige Pflegeheim ihrer Mutter wegen unbezahlter Rechnungen droht, die alte Dame auszuquartieren, gerät Patience unter Handlungsdruck und nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. In Eigenregie fahndet sie nach hochwertigem Hasch.

Programm im Kino-Café Dahme

„Die Croods“ erleben am Freitag, Montag und Dienstag um 17 Uhr ihre neuesten Abenteuer. Am Samstag und Sonntag läuft der Film schon um 14.30 Uhr.

Nicht viele Kinos haben sich dazu entschieden, „Black Widow“ zu spielen. Im Cinestar in Wildau kann man den Marvel-Film aber schauen. Quelle: www.imago-images.de

„Fast & Furious 9“ wird im Kino-Café in Dahme am Freitag, Montag und Dienstag um 20 Uhr gespielt. Am Samstag und Sonntag gibt es je sogar zwei Vorstellungen: Um 17 Uhr und um 20 Uhr quietschen die Reifen auf der Leinwand.

Neues im Cinestar Wildau

„Fast & Furious 9“ läuft im Cinestar in Wildau ab Donnerstag mehrmals täglich in verschiedenen Kinosälen: Um 15.20 Uhr, 16.30 Uhr, 17 Uhr, 19.15 Uhr, 20 Uhr und am Freitag und Samstag um 22.30 Uhr und 23 Uhr.

Neu läuft „Space Jam 2“ im Kino an. Die Fortsetzung des Hybridfilms um die Looney Tunes und einem realen Basketballhelden startet am Donnerstag im Cinestar und wird um 14.40 Uhr, 17.30 Uhr und 19.50 Uhr gespielt. Der erste Teil gilt als skurriler Klassiker. NBA-Champion LeBron James und sein Sohn Dom werden von einer künstlichen Intelligenz in eine digitale Welt entführt. Die beiden dürfen nur wieder zurück, wenn James sich den hiesigen fiesen Basketballchampions der Goons stellt. James versucht, aus dem wilden Haufen der Looney Tunes eine Mannschaft zusammen zu stellen. Eine Herkulesaufgabe, dabei entpuppen sich ungeahnte Stärken der Tunes und auch LeBron und Dom lernen einander besser kennen.

"Space Jam 2: A New Legacy" kommt am 15.07.2021 in die deutschen Kinos. Quelle: DPA

„Black Widow“ ist mehrfach täglich in 2D als auch in 3D im Kino zu sehen. Dabei handelt es sich um das Solo-Abenteuer von Scarlett Johansson alias Natasha Romanoff als „Black Widow“ aus dem Marvel-Film-Universum. Damit beginnt auch die von Fans heiß ersehnte 4. Phase des Marvel Cinematic Universe rund um die bekannten Superhelden.

„Die Croods – Alles auf Anfang“ ist im Cinestar Wildau zweimal am Tag zu sehen. In 3D wird der Film ab Donnerstag um 15.10 Uhr und 17.45 Uhr gespielt. In 2D läuft das Animationsabenteuer um 14.50 Uhr und 17.20 Uhr.

„Monster Hunter“ kann am Freitag und Samstag in der Spätvorstellung 23.30 Uhr geschaut werden.

„A Quiet Place 2“ läuft am Freitag und Samstag um 22 Uhr.

„Catweazle“ ist jede Tag um 15.15 Uhr zu sehen. Am Donnerstag, Sonntag, Dienstag und Mittwoch läuft der Film auch um 20.40 Uhr.

„Conjuring 3: Im Bann des Teufels“, lässt täglich um 20.45 Uhr Horrorstimmung aufkommen. Außerdem gibt es den Film um 23.30 Uhr am Freitag und Samstag zu sehen. Ed und Lorraine Warren haben es in ihrer Karriere als Dämonologen bereits mit zahlreichen Fällen zu tun bekommen. Ihr neuester Auftrag führt jedoch auch die erfahrenen Geisterjäger an ihre Grenzen.

„Godzilla vs. Kong“ wird täglich 17.35 Uhr und 19.30 Uhr gespielt.

„Nobody“ wird am Donnerstag sowie ab nächsten Montag um 20.40 Uhr und am Freitag und Samstag um 23 Uhr gespielt. Hutch Mansell ist ein Nobody. Dafür halten ihn zumindest seine Frau, seine Kinder und die Arbeitskollegen. Doch als bei ihm eingebrochen wird, erwacht sein altes Ich wieder zum Leben, das er hinter sich gelassen hatte.

Von MAZonline