Kemlitz

Der Taufstein in der Kemlitzer Dorfkirche ist mit seinen filigranen Verzierungen am Fuß und am Kelch ein echtes Schmuckstück. Seine im Laufe der Jahre leicht verblasste Schönheit wieder zum Strahlen zu bringen, lautet der Auftrag von Stein-Restauratorin Fenina Felske. Seit drei Tagen rückt sie mit Pinsel und in warmes Wasser getauchtem Schwamm dem etwa 50 Kilogramm schweren Koloss zu Leibe.

„Die meisten Taufsteine in dieser Region sind in der Regel aus Sandstein und deshalb deutlich schwerer. Dieser hier wurde, vermutlich so um 1855 herum, aus Terrakotta gefertigt“, erläutert die 28-jährige Berlinerin, die an ihrem Beruf die Verbindung von handwerklichem Tun, Kunst und Historie schätzt.

Selbst der Ortschronist staunt

„Tatsächlich aus Terrakotta?“, staunte auch Ortsvorsteher und Chronist Fred Tzschoppe, der Felske bei ihrer Arbeit auf die Finger schaute und nun den in alten Chroniken zu findenden Eintrag „Sandstein“ korrigieren kann. Im Gegensatz zu natürlich „gewachsenen“ Natursteinen ist Terrakotta ein hauptsächlich aus gebranntem Ton bestehender Kunststein. Damit die daraus gefertigten Gebilde nicht während des Brennvorgangs im Ofen zerplatzen, müssen sie hohl sein, woraus sich ihr vergleichsweise geringes Gewicht erklärt.

Auch an der Fassade der Kemlitzer Kirche wird derzeit gearbeitet. Dachklempner Detlef Fuchs verkleidet Simse und Fensteröffnungen mit Blech. Quelle: Uwe Klemens

Nicht nur die Perlenzüge und Akanthus-Blätter darstellende Verzierung erstrahlt nun wieder im warmen, terrakottatypischen Ockerton, sondern eine Bruchstelle zwischen Ober- und Unterteil wurde mit Edelstahlstiften und Epoxidharz verfestigt und kleinere Fehlstellen wurden aufgefüllt. Spätestens bis zum Ende der Woche werden die Arbeiten an diesem Taufstein abgeschlossen sein.

Trotzdem bleibt Felske in den nächsten Wochen noch in der Dahmer Region, denn auch die Sandstein-Taufsteine in Rosenthal, Prensdorf und Zagelsdorf sind in die Jahre gekommen und zum Teil sogar instabil. „Der in Rosenthal hängt schon auf halb Acht, was bei dem Gewicht natürlich auch eine Gefahrenquelle ist“, erläutert die Fachfrau. Für das Anheben des Steins mittels Flaschenzug, so dass die Bruchstelle gestiftet und geklebt werden kann, geht ihr ein Kollege zur Hand.

Lesen Sie auch Dorfkirchen der Region: Serie stellt Rosenthal vor

Ob sie eine Einladung bekommt, wenn der erste „ihrer“ Steine zum ersten Mal als Taufbecken genutzt wird, weiß Fenina Felske noch nicht, kann sich aber gut vorstellen, wie stolz sie dann wäre.

Von Uwe Klemens