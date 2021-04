Niederer Fläming

„Es war echt ein total verrücktes Jahr“, sagt Video- und Objekt-Künstler Nick Crowe, der seit knapp sechs Jahren im südlichsten Zipfel des Landkreises die ländliche Ruhe geniest, um ungestört in seiner Scheune und am Computer neue Projekte zu ersinnen. Doch die Coronakrise machte, bis auf wenige Ausnahmen, auch all seine Pläne zunichte.

„Die einzige Möglichkeit meine Kunst zu präsentieren, waren zwei Ausstellungen in Moskau und Vilnius, auf denen zwei Filme gezeigt wurden, die ich schon vor ein paar Jahren mit meinem Freund Ian Rawlinson gemacht habe“, blickt Crowe zurück.

Corona vereitelte alle Inspiration

Seit 1994 entwickeln die beiden Engländer alle Projekte gemeinsam. Doch die monatlichen Arbeitstreffen, bei denen sie sich abwechselnd in London und Brandenburg besuchen, konnten wegen Corona nicht stattfinden. „Klar können wir skypen und telefonieren, aber das kann nicht die Art der Kommunikation und Inspiration ersetzen, die wir für unsere dreidimensionalen Arbeiten brauchen“, erläutert der 53jährige Wahl-Brandenburger.

Das Pferd aus Stroh und Pappmache wartet in Crows Scheune noch auf seine Paraderolle als Kunstobjekt. Quelle: Uwe Klemens

Die zweite wichtige Veränderung, die ihm das letzte Jahr bescherte, ist sein Quereinstieg als Kunstlehrer. Nach einem großen Porträt in der MAZ, meldete sich vor knapp einem Jahr der Schulleiter des Jüterboger Gymnasiums bei Crowe, um ihn fürs Unterrichten der 11. und 12. Jahrgangsstufe zu gewinnen. Seit letzten August ist Crowe, der in England bereits 30 Jahre lang Dozent einer Kunsthochschule war, nun Gymnasial-Lehrer.

Wie anstrengend das wird und wie wenig Freiraum fürs eigene, künstlerische Arbeiten bleiben würde, hat er vorher nicht geahnt. Neben dem täglichen Unterrichten kommt die Verpflichtung zu regelmäßigen Lehrer-Fortbildungen, die schon allein wegen der Fahrten nach Potsdam, viel Zeit kosten. Dass er trotz seiner Hochschul-Erfahrung überhaupt daran teilnehmen muss, hat ihn überrascht. „Mit den Schülern zu Arbeiten ist toll, aber unterm Strich bleibt mir für meine Arbeit zu wenig Zeit“, lautet seine Zwischenbilanz. Bis zum Beginn der Sommerferien will er deshalb klären, ob er die Zahl der Unterrichtstage reduzieren kann. Mit dem Unterrichten ganz aufhören möchte er nicht.

Video kann Atmosphäre nicht ersetzen

Crowes derzeit größte Sorge ist, wie es mit der Coronakrise weitergeht. Bereits seit den Weihnachtsferien sieht er seine Schüler ausschließlich im Video-Chat, was zusätzliche Kraft beim Vorbereiten kostet und auch nicht die notwendige Atmosphäre schaffen kann, die im direkten Austausch entsteht.

Ob es den traditionell im Mai stattfindenden Tag des offenen Ateliers in diesem Jahr geben wird, ist derzeit ebenfalls ungeklärt. Crowes bisheriger Plan sieht vor, an diesem Tag drei Berliner Künstler-Kollegen und seinen englischen Partner einzuladen, die dann in Scheune und Garten ihre Arbeiten präsentieren. „Dass es das in diesem Jahr geben wird oder ob wir es verschieben müssen, kann im Moment keiner sagen.“

Von Uwe Klemens