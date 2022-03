Niebendorf-Heinsdorf

Bei herrlich sonnigem Wetter erfolgte in Niebendorf der Startschuss für den Neubau der Kita Naturkinder. Auf dem bereits Ende 2021 restlos beräumten Gelände der ehemaligen Kita an der Niebendorfer Straße trafen sich am Donnerstagvormittag rund 50 Interessierte und offiziell Eingeladene, um den Spatenstich symbolisch zu zelebrieren.

Nach kurzen Eröffnungs- und Dankesreden von Dahmes Amtsdirektor David Kaluza, Dahmes Bürgermeister Thomas Willweber (FWG/CDU), Ulrike Kühne vom „Baumkuchen“- e.V. als Kita-Betreiber und Geschäftsführer Marko Kaule vom beauftragten Bauunternehmen aus Lebusa schritten die Verantwortlichen dieser Erfolgsgeschichte zur Tat und hoben mit dem ersten Spatenstich auf dem noch brachliegenden Baugelände eine kleine Grube aus.

Die Kinder schauen den Vertretern von Verwaltung, Politik und Baufirma beim Ausheben der Grube genau auf die Finger. Quelle: Beate Klemens

Die Kinder und Erzieher der Kita „Naturkinder“, die zurzeit in Dahme im Ausweichquartier an der Unverdorben-Schule betreut werden, hatten eine Zeitkapsel vorbereitet, die in die Erde gelegt werden sollte. In dem kleinen Kästchen aus Birkenrinde lagen gemalte Bilder mit Handabdrücken der Kinder, geschnitzte Stöckchen, ein Fuchs-Anhänger mit Kette, ein Glücksband mit Zauber-Knoten und gesammelte Steine. Stolz legten die Kinder das Kästchen in das Erdloch und schauten staunend zu, wie es wieder verbuddelt wurde.

Kurze Zeit später markierten sie die Stelle mit einem großen Kiefernzapfen, der bald Gesellschaft von weiteren Steinchen, Stöckchen und Zweigen bekam. „Unser Garten ist schon fertig!“ hieß es nach nur zehn Minuten.

Mit Stöcken und Baumzapfen wurde die Stelle über den versenkten Grundstein liebevoll geschmückt. Quelle: Beate Klemens

Von offizieller Seite bedankte sich Ortsvorsteher Jan Priebe bei der Verwaltung für die Unterstützung des ländlichen Raums und verwies auf das Wetter als bestes Signal des Herrgotts. Auch in Richtung der vielen ehrenamtlichen und privaten Helfer vor Ort sprach er seine Dankbarkeit aus.

Montag kommen die Bagger nach Niebendorf

„Wir freuen uns, hier mitspielen zu dürfen“ sagte Kaula und signalisierte, dass eine zügige Abwicklung dieses für sie ersten größeren Projekts im Dahmer Amtsbereich geplant sei. „Am Montag“, versprach der Bauleiter, „kommen die Bagger“.

Thomas Willweber erinnerte an die ersten Schritte der Modernisierung der Niebendorfer Kita, als in den Jahren 2017/2018 noch von überschaubaren 20.000 Euro für eine neue Heizungsanlage die Rede war. Die aktuelle Investition von 1,1 Millionen Euro nannte er eine „mutige Haushaltsentscheidung“ und einen „Schritt in die richtige Richtung.“ Auch er hoffe auf eine pünktliche Fertigstellung zum Jahresende. David Kaluza wünschte der Baustelle unter den gegebenen Bedingungen einen guten Verlauf und sagte: „Ich hoffe, dass wir am Ende des Jahres nicht mehr mit Spaten hier stehen, sondern mit einer Bratwurst, um die erfolgreiche Fertigstellung zu feiern“.

Bis zur Rückkehr der Kitakinder dauert es noch

Frank Herhold vom Bauamt in Dahme merkte an, dass man „trotz allem zwischen baulicher Fertigstellung und Innutzungnahme der Einrichtung unterscheiden müsse“. Denn zwischen der für die Sicherheit wichtigem Gestaltung der Außenanlagen und dem letzten Schliff bei der Inneneinrichtung könne, bis die Kita an ihren angestammten Standort zurückkehren kann, dann doch noch etwas Zeit vergehen.

Von Beate Klemens