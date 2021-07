Niederer Fläming

„Klar ist, dass wir uns nicht von Investoren jagen lassen, um auf Biegen und Brechen Flächen für die alternative Energiegewinnung auszuweisen“, sagt Gemeindevertreter Lutz Löffler. Der Bärwalder ist Vorsitzender des Bau- und Finanzausschusses der Gemeinde Niederer Fläming, in dem man seit etwa zwei Jahren entsprechende Anträge von inzwischen mehreren Investoren von einem zum nächsten Mal vertagt, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. „Finanziell würde eine baldige Entscheidung unserer Gemeinde sicherlich gut zu Gesicht stehen“, räumt auch Löffler ein. Warum die Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen von Investoren auf der einen Seite und etwaigen Interessenskonflikten mit den Vorstellungen von Flächeneigentümern und Anwohnern so viel Zeit in Anspruch nimmt, erschließt sich dadurch nicht.

Investor wartet auf ein klares Signal

Auf ein klares Signal seitens der Gemeinde hofft seit einem Dreivierteljahr auch Philipp Seher-Thoss, der im Herbst vergangenen Jahres seine Pläne für einen 130 Hektar großen Solarpark am Rand der Werbiger Gemarkung vorstellte und sich das Gros der Fläche bereits per Vorverträgen mit den Eigentümern sicherte. Ein klares Nein wäre für den Berliner zwar kein gutes, aber ein deutliches Signal, sich andere Partner zu suchen. In einer Kommune im Nachbarlandkreis sei drei Monate nach der Projektvorstellung bereits der Vertrag abgeschlossen worden, sagt Seher-Thoss, der ratlos ist, wie er mit der so zögerlichen Haltung in Niederer Fläming umgehen soll.

„Noch haben wir es selbst in der Hand und können bestimmen, nach welchen Kriterien wir Solarparks zulassen wollen, aber irgendwann bestimmen das vielleicht ganz andere“, mahnt auch Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) zur Eile, bevor, wie bei der Errichtung von Windparks, das Land die Regeln festlegt.

Löfflers Argument, dass bei der Planung ausreichend Abstand zu Wohngebäuden sowie Rad- und Wanderwegen nötig sei und die Belegung von Dachflächen Vorrang haben sollte, fand auf der jüngsten Ausschusssitzung allgemeine Zustimmung. Aber Wäsches Drängen, dass der Ausschuss endlich zu einer Grundsatzhaltung durchringt, die dann von der Gemeindevertretung beschlossen werden kann, war nicht zu überhören.

Von Uwe Klemens