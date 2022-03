Niederer Fläming

Die Arbeit des Seniorenbeirates in der Gemeinde Niederer Fläming ist nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Seit Beginn der Coronakrise fielen sämtliche, gemeinsam von Gemeinde und Beirat organisierten Veranstaltungen ins Wasser. Mit dem Wegzug der bisherigen Beiratsvorsitzenden hat sich das Problem, dass Ältere für ihre spezifischen Wünsche und Sorgen keinen Ansprechpartner haben, noch zusätzlich zugespitzt.

In dieser Woche hatte Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF), der sich seit langem um neue Mitstreiter im Beirat bemühte, nun eine Einwohnerversammlung anberaumt. „Die Resonanz war mit 12 Teilnehmern leider nicht so, wie erhofft“, sagt Wäsche. Doch dadurch, dass sich vor allem an der Seniorenarbeit Interessierte eingefunden hatten, fanden sich letztlich mit acht Einwohnern aus acht verschiedenen Ortsteilen genügend Kandidaten für den neuen Beirat. Der letzte, eher formelle Schritt, ist nun die Bestätigung per Beschluss durch die Gemeindevertreter.

Von Uwe Klemens