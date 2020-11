Niederer Fläming

Gute zehn Jahre ist es her, dass das Thema der Vereinheitlichung von Straßennamen innerhalb einzelner Kommunen vielerorts die Einwohner aufschreckte. Die Gemeinde Niederer Fläming gehört zu den wenigen, in denen die vor allem von Rettungs- und Zustelldiensten geforderte Umbenennung mehrfach vorhandener Straßennamen bis heute nicht erfolgte.

Doch der bittere Kelch, sich von den lieb gewonnenen Namen zu trennen und ein Stück Orts-Identität zu verlieren, ist damit nicht an der Gemeinde vorbei gegangen. Mit dem Ziel, auch in den 23 Ortsteilen Niederer Fläming mehrfach vorhandene Straßennamen zu tilgen, steht das Thema am kommenden Montag zur Beratung auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter-Sitzung. Eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten, die auf die Kommune und auf die Einwohner je nach Umbenennungs-Variante zukommen würden, soll die Dahmer Amtsverwaltung als Diskussionsgrundlage beisteuern.

Einwohner sollen mitreden

„Bei der Entscheidung, nach welchem einheitlichen Muster die Umbenennung in den Ortsteilen erfolgen soll, wollen wir auf jeden Fall die Einwohner mit einbeziehen“, sagt Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) mit Blick auf die anstehende Entscheidung. Möglich seien zum Beispiel die Varianten, dass alle bisherigen Straßennamen wegfallen und durch den jeweiligen Ortsnamen, eventuell ergänzt um das Wort Dorf- oder Hauptstraße, ersetzt werden. Eine korrekte Werbiger Anschrift hieße dann beispielsweise „Max Musterfrau, 14913 Niederer Fläming, Werbig 99“ oder auch „Werbiger Dorfstraße 99“.

Trotz der neuen blieben in Wahlsdorf die alten Straßenschilder hängen, um die Orientierung in der Übergangsphase zu erleichtern. Quelle: Uwe Klemens

Die zu erwartenden Kosten wären bei allen Varianten in etwa gleich. Während die Kommune vor allem neue Straßenschilder benötigt, müssen sich Grundstücksbesitzer zum Teil um neue Hausnummer-Tafeln und Einwohner um die Adressänderung in ihren Dokumenten kümmern.

„Trotz der Kosten überwiegen bei uns die positiven Erfahrungen bei der Straßenumbenennung“, so die Hauptamtsleiterin Andrea Schütze der Nachbarkommune Niedergörsdorf im Rückblick auf den in ihrer Gemeinde schon vor gut zehn Jahren erfolgten Schritt. Dass der Name des Ortes den Straßennamen ersetzt, habe eher zu mehr als zu weniger Identifikation geführt. Straßennamen, die es in nur einem Ort gab, wurden beibehalten, wodurch der Aufwand überschaubar blieb.

Von Uwe Klemens